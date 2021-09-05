【後疫情時代】 機器人免接觸、不染疫 服務業飯碗不保？

顧客在維吉尼亞州阿靈頓郡Bartaco餐廳用手機點餐（圖／AP） 顧客在維吉尼亞州阿靈頓郡Bartaco餐廳用手機點餐（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫情不只傷及人類健康，也威脅了人類的飯碗。在缺工與工資上漲的挑戰下，企業主開始投資自動化科技，機器人大軍進攻服務業，少了人與人的接觸，更符合防疫趨勢。

美聯社報導，新冠疫情對自動化帶來另一波商機，以往自動化多半著重在製造業，如今服務業勞工卻得擔心飯碗被搶走。科技日新月異，機器人已能勝任以往只有人類辦得到的職務，如拋比薩麵團、運送醫院床單、檢查儀表與揀貨。

機器人不會生病，不會傳播病毒，更不會因孩子緊急狀況而需提早下班。

國際貨幣基金（IMF）以史為鑑，發現每當全球出現傳染病大流行，就會在企業掀起一波機具投資潮。這波發展恐衝擊低教育程度女性，畢竟中低收入工作往往是以這類女性為主，包括櫃姐、行政助理、收銀員、醫院助理與照護員。

根據全球經濟論壇去年所做的調查，隨著新科技崛起，43%企業有意縮編員工規模，而2020年第2季起，企業對設備的投資就成長了26%。國際機器人聯盟（International Federation of Robotics）指出，最可能快速成長的「職缺」為清掃超市、醫院與倉庫地板的機器人，另外像是提供購物資訊與飯店客房服務的機器人，也料將成為當紅炸子雞。

除了硬體，軟體與AI服務也有增長之勢。星巴克就是此趨勢的先鋒，已開始引入自動化系統，追蹤各店存貨，亦有益多分店採取自助點餐。維吉尼亞州連鎖餐廳Bartaco則在店員難覓的情況下，引進手機點餐系統。客人只要用手機掃瞄桌上條碼即可點餐，用餐完再以手機結帳即可。

分析師憂心，由於自動化技術多半落在技能分布的中階，意味機器人將取代大批中階勞工，使這些人不得不淪落到低技術工作。



維吉尼亞州Bartaco餐廳採自動化點餐（圖／AP）