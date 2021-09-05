2歲女童持續高燒不退 竟是「噬血症候群」險喪命

【健康醫療網／記者林怡亭報導】兩歲的梁小妹因連續一週發燒不退，到花蓮慈濟醫院進行檢查，經幹細胞與精準醫療研發中心骨髓幹細胞中心副主任暨小兒血腫科醫師楊尚憲診斷，確定罹患罕見的「噬血症候群」。在進行藥物治療後，梁小妹的病情逐漸穩定下來。

持續發燒淋巴腫 當心「噬血症候群」

楊尚憲醫師表示，噬血症候群並不是單獨的病名，而是一種嚴重的致命性疾病現象，好發於六歲以下的孩童。典型噬血症候群患者會出現發燒不退、血球減少、肝脾腫大、淋巴結病變、凝血功能異常等症狀，病情嚴重甚至可能導致多重器官衰竭而亡。

噬血症候群多症狀 耽誤治療會要命

「有時候我會用拼圖來比喻臨床上診斷疾病的過程。」楊尚憲醫師表示，醫師的工作之一是藉由症狀找出病因，而這些症狀就像一個個線索，也像是一片片拼圖，但在梁小妹身上多了一兩塊拼圖，雖然是噬血症候群，卻有非典型的症狀。

藉由梁小妹頸部淋巴結的切片結果，最終確定梁小妹罹患更為罕見、由EB病毒感染導致的兒童全身性T-細胞淋巴瘤。

楊尚憲醫師指出，這種由惡性淋巴瘤表現的噬血症候群，相較一般的噬血症候群又更為凶險，且侵襲性高的淋巴瘤普遍較難治癒，如果沒有及時治療，死亡率超過九成。

罕病需多方建議 治療需花費較長時間

面對這多數醫師都缺乏經驗的病症，楊尚憲醫師感謝家長的信任，醫療團隊針對噬血症候群做了許多討論，所幸最終順利找到答案，完成梁小妹的第一階段治療。

在住院將近六個星期後，梁小妹終於在日前順利出院，不過，由於是惡性淋巴瘤引起的致命性疾病，除了化學治療，之後還需要再進行骨髓移殖，整體療程至少會再花費半年到一年以上的時間。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51194

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