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【玩家也崩潰】中國嚴苛電玩禁令 首周末「王者榮耀」流量激增大崩潰

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/05 17:41
（微博截圖）

（微博截圖）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中共近日接連出重手「整治」科技、文化、娛樂與教育業，規定未成年人一周只能在周末玩三小時電玩遊戲，好不容易熬到禁令公布後的第一個周末，迎接玩家的，卻是流量激增、伺服器崩潰的結果。

中國國家新聞出版署30日發布通知，嚴加防止未成年人沉迷網路遊戲。根據該通知，所有業者只能在周五、周六、周日與法定假日的晚間8時至9時，向未成年人提供1小時服務，並須落實帳號實名註冊與登入。

這雷厲風行的措施，是否真保護年輕學子的身心健康，猶未可知，但對於等到周末，終於可以好好玩個過癮的學生而言，卻得到了晴天霹靂的消息－「王者榮耀」手遊伺服器因瞬間湧入大量流量而崩潰，週六直到晚間9時都無法恢復，成年人與未成年人都別想玩了。一時間「王者榮耀崩了」的關鍵字躍居微博熱搜榜第一，玩家也崩潰了。

對此，遊戲業者深夜回應，部分玩家出現排位賽、巔峰賽異常問題，系統已逐步恢復，並承諾對玩家提供補發積分與各種道具的補償。不滿的民眾抱怨，「周末限制一小時無妨，但為何只非要排在8至9點？」、「真的腦癱」、「很多小學生崩潰了，吃不下睡不著，提前體驗了失戀的感覺」。

早在8月初，中國官媒新華社旗下的經濟參考報，就刊了一篇報導，抨擊網路電玩有如「精神鴉片」，更直接點名騰訊發行的王者榮耀，是中國手遊頭一把交椅，有著「病毒式傳播和無可複製的玩家黏性」。 文章一出，騰訊股價立即暴跌，被解讀為中共整束網遊的殺雞儆猴之策，不過該報導已遭刪除。
王者榮耀
手遊
網路遊戲
電玩
未成年人
中國

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更新時間 : 2021-09-05 18:24 GMT+08:00

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