疫苗持久力大比拚 莫德納 VS 輝瑞誰勝出？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著各政府與科學家傷腦筋是否要為人民施打追加劑量（booster）疫苗，關於莫德納（Moderna）與輝瑞（Pfizer-BNT）這兩種新冠肺炎（COVID-19）疫苗的持久力孰優孰劣，也有了新研究。

二者皆為信使核醣核酸（mRNA）疫苗，藉由將製造病毒棘狀蛋白的 mRNA 送至人體，指導細胞製造特定蛋白質，而驅動免疫反應。

金融時報報導，近期研究指，莫德納誘發的免疫反應比輝瑞來的強，效力減退的速度也較輝瑞慢。

本周發表在美國醫學協會期刊（Journal of the American Medical Association）的研究發現，接種第二劑莫德納的比利時醫護人員，兩個月後的抗體量比輝瑞的還高出一倍多。根據研究人員，高抗體量意味保護力更長效，對抗變種病毒的能力也較強。

另一項由維吉尼亞大學所做的研究，也發現施打莫德納者，抗體較輝瑞多，在老年人身上的差異尤為明顯。多倫多大學上個月提出的長照機構住民免疫反應評估報告，亦呼應了此結果。

有些專家認為，莫德納持久力較長，可能因其mRNA含量是輝瑞的三倍。再者，莫德納兩劑接種間隔為四周，比輝瑞的三周長，也是影響抗體濃度的因素。美國斯克里普斯研究所（Scripps Research Institute）所長Eric Topol提到，新冠疫苗兩劑間隔拉長的國家，如英國與加拿大，防護力似乎都比美國、以色列等急著按表完成第三期試驗的國家來的優。