歐盟台灣關係趨密 BBC：10月或出現立陶宛挺台骨牌效應

歐盟位於布魯塞爾之總部（圖／AP） 歐盟位於布魯塞爾之總部（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）歐洲議會外交委員會1日以壓倒性票數通過一份友台報告案與相關修正案，更建議將歐洲經貿辦事處更名為「歐盟駐台辦事處」， 專家指，歐中關係恐面臨動盪，10月有望引發立陶宛挺台的骨牌效應。

根據BBC，由瑞典議員起草的《歐盟-台灣關係與合作》報告草案，強調雙方理念相近，並促請歐盟成員國與台灣透過貿易投資協議等方式，提升與台灣的交流合作，支持台灣參與國際組織。

我國即將以台灣之名設立「駐立陶宛台灣代表處」，立陶宛亦將在台設立辦事處，關係大躍進，官方與民間互動皆十分熱絡。然而，相關舉措已觸及中共紅線，立中交惡，中方以貿易手段制裁報復，彼此更已互相召回大使。

62名歐洲議會議員3日聯名致函立陶宛總統、總理與國會議長，表達對立陶宛與台灣發展關係的強力支持，譴責中國的威脅、恐嚇與霸凌。我國外交部表示感謝，並注意到聯名函已獲得歐洲議會5大主流黨團的響應，顯見中國霸凌立陶宛行徑已踰越歐盟價值底線。

BBC指，這項草案將於10月提交歐洲議會全會進行表決，分析人士認為，若這「里程碑」草案獲得通過，可望為台歐關係鋪展新局，甚或引發骨牌效應，讓更多歐洲國家跟進立陶宛做法，與台灣拉近關係。

然而，歐中關係雖因彼此就新疆人權議題祭出制裁、歐盟進一步凍結歐中投資協定而降至冰點，但專家表示，德國與法國等歐盟主要成員國，與中國之間牽涉了龐大的經濟利益，歐洲議會能否通過草案，仍有待觀察。

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