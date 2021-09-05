Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

「飲食三高」恐致冠心病找上門！防心血管疾病猝死　3步驟簡單計算風險

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/05 10:46
依據衛福部109年國人十大死因資料顯示，心臟疾病為第二大死因，奪走2萬餘人性命。(示意圖/Getty Images)

依據衛福部109年國人十大死因資料顯示，心臟疾病為第二大死因，奪走2萬餘人性命。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）依據衛福部109年國人十大死因資料顯示，心臟疾病為第二大死因，奪走2萬餘人性命，僅次於惡性腫瘤，其中冠心病(又稱冠狀動脈心臟病)與高血壓性心臟病較常見於中壯年族群，另心絞痛、心肌梗塞是最常見的冠心病，也是形成猝死的主要原因。

國健署分析顯示40歲以上民眾有1/4血脂異常、1/5血壓高，更有近5成腰圍過粗，這些高於標準值的異常正是罹患冠心病的重要危險因子。因此，國民健康署吳昭軍署長提醒千萬不可輕忽這些看似「無症狀」的異常，而導致罹患慢性疾病。

3步驟掌握風險，2方法趨吉避凶

若飲食攝取上偏向高油、高糖、高鹽，長期累積的不良生活習慣容易產生血壓、腰圍及體重等生理數值超標的健康問題，除罹患代謝症候群的風險提高外，冠心病可能已經悄悄的找上門。

國健署參考國際實證並串接健保資料發展出本土「慢性疾病風險評估平台」，提供 35至70歲的民眾計算未來10年後罹患5種主要慢性疾病(冠心病、糖尿病、高血壓、腦中風、心血管不良事件)的高、中、低風險，您可透過以下3步驟輕鬆掌握風險:

  • 步驟1、準備最近一次健檢報告: 找出您手邊健檢報告(如成人健康檢查或勞工健檢)，或透過「健康存摺」查詢您最近一次成人預防保健結果。
  • 步驟2、進入「慢性疾病風險評估平台」: Google搜尋關鍵字「慢性疾病風險評估平台」。
  • 步驟3、輸入相關資訊: 以女性為例，冠心病需須輸入性別、年齡、腰圍、收縮壓、高密度脂蛋白膽固醇、總膽固醇、三酸甘油脂腰圍等6項，輸入完成後按下「計算」鍵，即可知道自己的風險程度。

計算風險後，還須落實網站上提供之健康指引於日常生活中，才可趨吉避凶，國健署提供「趨吉避凶」的2個方法:

  • 趨吉：
  1. 天天量血壓:居家血壓是最有效指標，應控制在120/80mmHg以下。
  2. 養成運動習慣：每週3-4次、每次30分鐘，每週至少150分鐘。
  3. 體重控制：BMI 維持在18.5-24，腰圍:男性<90公分；女性<80公分。
  • 避凶：
  1. 戒除菸、酒。
  2. 少油、少鹽、少糖：以蒸煮取代油炸類食物(如:炸雞)、以白開水取代飲料、減少吃甜食及減少鹽分攝取。
  3. 避免久坐：能站就不要坐，每日如久坐1小時以上，應起身伸展活動，以減少罹患慢性疾病風險。
冠心病
心血管疾病
心絞痛
心肌梗塞

相關新聞

台灣累積6例接種高端後死亡 3例解剖發現死因與心血管疾病有關
台灣累積6例接種高端後死亡 3例解剖發現死因與心血管疾病有關
2021/08/31 18:44
看奧運太緊張•心臟痛恐要命　台灣醫師提醒: 5族群有3症狀快就醫
看奧運太緊張•心臟痛恐要命　台灣醫師提醒: 5族群有3症狀快就醫
2021/07/31 13:45
每26分鐘有1人死於心臟病 醫：8成可預防 避免6大「傷心」壞習慣
每26分鐘有1人死於心臟病 醫：8成可預防 避免6大「傷心」壞習慣
2021/03/26 15:25
台灣每年約2千人主動脈剝離　林口長庚：半數與遺傳有關
台灣每年約2千人主動脈剝離　林口長庚：半數與遺傳有關
2020/10/15 19:40
台灣研究：心血管疾病趨向年輕化　關鍵可能在「高血脂」
台灣研究：心血管疾病趨向年輕化　關鍵可能在「高血脂」
2020/09/26 12:26

更新時間 : 2021-09-05 11:57 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣9/4本土0確診•境外新增1例 14時30分發110萬筆疫情警示簡訊•與長榮機師足跡重疊者注意健康
【最新】台灣9/4本土0確診•境外新增1例 14時30分發110萬筆疫情警示簡訊•與長榮機師足跡重疊者注意健康
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【最新】台北市立動物園新生馬來貘女娃命名投票　結果出爐!
【最新】台北市立動物園新生馬來貘女娃命名投票　結果出爐!
突破性感染+2！長榮機師和其子確診　桃園北科附工停課　2703人PCR採檢　9/7再快篩
突破性感染+2！長榮機師和其子確診　桃園北科附工停課　2703人PCR採檢　9/7再快篩
最新！紐約史上最大暴雨水淹破紀錄 市長宣布進入緊急狀態
最新！紐約史上最大暴雨水淹破紀錄 市長宣布進入緊急狀態
又有新變異株！Mu橫行全球　打疫苗也沒效　美國確診數世界之冠
又有新變異株！Mu橫行全球　打疫苗也沒效　美國確診數世界之冠
防Delta入侵！台灣機組員防疫新制即起上路　入境皆須5至7天隔離檢疫
防Delta入侵！台灣機組員防疫新制即起上路　入境皆須5至7天隔離檢疫
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者
台灣9/3增2例本土、4例境外移入新冠肺炎　含2例長榮機師和其子
台灣9/3增2例本土、4例境外移入新冠肺炎　含2例長榮機師和其子