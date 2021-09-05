「飲食三高」恐致冠心病找上門！防心血管疾病猝死　3步驟簡單計算風險

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）依據衛福部109年國人十大死因資料顯示，心臟疾病為第二大死因，奪走2萬餘人性命，僅次於惡性腫瘤，其中冠心病(又稱冠狀動脈心臟病)與高血壓性心臟病較常見於中壯年族群，另心絞痛、心肌梗塞是最常見的冠心病，也是形成猝死的主要原因。

國健署分析顯示40歲以上民眾有1/4血脂異常、1/5血壓高，更有近5成腰圍過粗，這些高於標準值的異常正是罹患冠心病的重要危險因子。因此，國民健康署吳昭軍署長提醒千萬不可輕忽這些看似「無症狀」的異常，而導致罹患慢性疾病。

3步驟掌握風險，2方法趨吉避凶

若飲食攝取上偏向高油、高糖、高鹽，長期累積的不良生活習慣容易產生血壓、腰圍及體重等生理數值超標的健康問題，除罹患代謝症候群的風險提高外，冠心病可能已經悄悄的找上門。

國健署參考國際實證並串接健保資料發展出本土「慢性疾病風險評估平台」，提供 35至70歲的民眾計算未來10年後罹患5種主要慢性疾病(冠心病、糖尿病、高血壓、腦中風、心血管不良事件)的高、中、低風險，您可透過以下3步驟輕鬆掌握風險:

步驟1、準備最近一次健檢報告: 找出您手邊健檢報告(如成人健康檢查或勞工健檢)，或透過「健康存摺」查詢您最近一次成人預防保健結果。

步驟2、進入「慢性疾病風險評估平台」: Google搜尋關鍵字「慢性疾病風險評估平台」。

步驟3、輸入相關資訊: 以女性為例，冠心病需須輸入性別、年齡、腰圍、收縮壓、高密度脂蛋白膽固醇、總膽固醇、三酸甘油脂腰圍等6項，輸入完成後按下「計算」鍵，即可知道自己的風險程度。

計算風險後，還須落實網站上提供之健康指引於日常生活中，才可趨吉避凶，國健署提供「趨吉避凶」的2個方法:

趨吉：

天天量血壓:居家血壓是最有效指標，應控制在120/80mmHg以下。 養成運動習慣：每週3-4次、每次30分鐘，每週至少150分鐘。 體重控制：BMI 維持在18.5-24，腰圍:男性<90公分；女性<80公分。

避凶：