贈台40萬劑AZ疫苗9/5抵達　波蘭台北辦事處：回報台灣捐口罩之恩

波蘭政府捐贈給台灣的40萬劑AZ疫苗今早抵達桃園國際機場。 波蘭政府捐贈給台灣的40萬劑AZ疫苗今早抵達桃園國際機場。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）波蘭政府捐贈給台灣的40萬劑AZ疫苗，今（5）日由長榮航空班機自維也納載運來台，完成通關作業後送往指定冷儲物流中心存放。波蘭辦事處表示，疫情期間需要國際團結及相互支持，感謝台灣先前贈予的的醫療物資，而這次援台疫苗是波蘭與台灣在面臨困難挑戰時密切合作的又一例證。

負責載運AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗的班機於清晨6時16分許抵達桃園國際機場，在完成通關作業後，由地勤人員將放置於貨艙的疫苗卸下並進行消毒作業，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，送往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業後，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

波蘭台北辦事處昨晚發布新聞稿表示，持續的疫情給人類帶來了前所未有的挑戰，此時國際間更需要超乎平常的通力合作。在第一波新冠病毒疫情期間，台灣贈予波蘭 100萬個防護口罩、5000套防護服和2萬件手術衣，波蘭深深記得這個重要支持，因此波蘭贈予台灣超過40萬劑對抗疫情的疫苗，以提高台灣疫苗施打率。

對此，總統府也做出回應，中央社引述總統府發言人張惇涵說法，總統府誠摯感謝波蘭政府的真摯情誼，這充分顯現民主夥伴共同抗疫的互助精神與堅定決心，相信這份來自中歐的溫暖支持，台灣人民由衷感動。

張惇涵表示，波蘭是繼立陶宛、斯洛伐克、捷克後，第4個宣布捐贈台灣疫苗的歐盟會員國。在去年歐洲疫情嚴峻之際，台灣曾捐贈總計100萬片醫療口罩等防疫物資給波蘭；而今年5月台灣面臨新一波疫情挑戰之時，波蘭則捐贈防護衣予台北市政府。這再次彰顯民主國家間共同抗疫、相互扶持的「善的循環」。