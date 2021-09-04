【美麗的植物殺手】今為「小花蔓澤蘭」全國防治日　林務局與民眾協力剷除3868公斤「綠癌」

（台灣英文新聞/生活組 綜合整理）今天是一年一度「小花蔓澤蘭全國防治日」，林務局與地方政府機關、NGO團體、民眾等參與小花蔓澤蘭防治及剷除行動，一共剷除3868公斤的「綠癌」，盼為環境共盡心力。

林務局南投林管處、南投縣政府4日在九九峰生態藝術園區舉辦小花蔓澤蘭防治活動，邀請專家向民眾說明小花蔓澤蘭、香澤蘭、銀膠菊等外來種植物危害情形，再由平林社區志工與林管處、縣府人員著手清除藝術園區內的小花蔓澤蘭。 （南投林管處提供） 中央社

被視為「植物殺手」的強勢外來種小花蔓澤蘭，影響台灣生態，花蓮去年也辦理多場防治宣導活動，移除逾2600 公斤。圖為民眾砍除小花蔓澤蘭情形。 （花蓮縣政府提供） 中央社檔案照片

小花蔓澤蘭葉子呈現心型，原產於中南美洲，為一年生攀爬植物，生命力旺盛，夏季尤其為生長旺盛期，種子隨風散播，在台灣中低海拔地區橫行無阻，常藉由生長速度極快的莖蔓攀附纏繞原生植物，遮蔽陽光，導致整片植物遭完全覆蓋甚至死亡，改變原有的植被族群，也會因攀纏、層層覆蓋樹木，導致樹木或原生植物無法行光合作用而死亡。

林務局每年偕同當地地方政府機關、NGO團體、社區及民間企業等單位，舉辦小花蔓澤蘭防治宣導活動，邀請民眾共同參與小花蔓澤蘭防治及剷除行動，今年9場次共有1108人參加，剷除小花蔓澤蘭植體共計3868公斤。

舉例來說，林務局南投林區管理處舉辦小花蔓澤蘭防治宣導，草屯鎮平林社區動員約50人，僅花50分鐘就當場拔除209.58公斤。參與志工說，動手移除入侵種很有意義。

防治野外「綠癌」小花蔓澤蘭，南投林管處、南投縣政府今天在九九峰生態藝術園區，邀請特有生物研究保育中心專家向民眾說明小花蔓澤蘭、香澤蘭、銀膠菊等外來種危害情形，接著由平林社區志工與林管處、縣府人員著手清除藝術園區內的小花蔓澤蘭。

中央社引述南投林管處表示，民眾若發現小花蔓澤蘭，請連根拔起，放入塑膠袋，不要隨便棄置，以免植株萌芽再生，林管處全年設有小花蔓澤蘭收購點，金額每公斤新台幣5元，每週一上午9時到11時30分辦理收購作業。

為了讓這個「生態殺手」也能發揮多樣性應用，林務局也透過學術單位及產業團體的研究開發，將剷除或收購的小花蔓澤蘭植體製作成環保酵素，使用在各類居家清潔用品，也可加熱提煉小花蔓澤蘭醋液，做為防蚊噴液、土壤改良和植物病蟲害防治等用途。

此外，將小花蔓澤蘭炭化，結合天然資材，產製「小花蔓澤蘭炭」薰香及炭皂，也具有環境淨化和驅除蚊蟲效果，因此除蔓不僅能保護生態環境，還帶來有益人們生活品質的附加價值。

林務局表示，政府每年投入許多經費及人力防治小花蔓澤蘭，根據行政院農業委員會特有生物研究保育中心民國109年底監測調查資料顯示，國內小花蔓澤蘭分布面積已從90年5萬1852公頃減少至4393.7公頃，蔓延面積已有大幅抑制，顯見防除成效良好，但小花蔓澤蘭繁殖及傳播能力極強，仍須持續不斷防除，避免再度蔓延。