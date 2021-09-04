台灣梨山淨街迎蜜蘋果與楓葉旅遊旺季　武陵農場辦集章活動•有機會抽免費住宿券

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）迎接即將到來的梨山旅遊旺季，交通部觀光局參山國家風景區管理處今天(4日) 結合當地社區志工展開淨山淨街；而武陵農場也將從6日起舉辦集章活動，有機會抽中免費雙人住宿兌換券。

參山國家風景區管理處聯合在地社區舉辦「幸福梨山‧原味山城」淨山淨街活動，由梨山管理站主任蔡崇雄協同當地社區志工、梨山賓館等，合力將1200公尺長的梨山主要街道巷弄打掃乾淨，共清理出約3噸重垃圾、農棄物、土石與雜草等。

參山處表示，每年在梨山皆會號召在地居民進行1到2場淨山淨街活動，今年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，加強整備旅遊環境，更加碼為4場次，讓梨山、新佳陽、松茂與環山各部落能揮別疫情陰霾，準備迎來每年最受歡迎的蜜蘋果與楓葉旅遊季，期待遊客能盡情享受清爽的大梨山美景。

武陵農場也宣布自9月6日至10月22日止，只要民眾入場一日遊或住宿，集滿4個章並將集章卡投遞至行政中心或國民賓館，就有機會抽到限量免費雙人住宿兌換券，再次重遊武陵農場。武陵農場副場長胡發韜表示，歡迎遊客在活動期間集章，體驗農場樂趣。

胡發韜更加碼宣布，9月份住宿露營3天2夜的旅客，能享有明年2月份櫻花季優先訂房及訂位資格，僅適用散客，不適用旅行社及團客。

詳細活動內容超連結 夏遊武陵玩很大-集章抽抽樂