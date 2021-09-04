包裝果蔬汁注意5細節！　挑錯先胖一半

【健康醫療網／記者林怡亭報導】有人說喝果蔬汁比較健康，加上外食族無法有效補充蔬菜和水果，許多人期望能藉由包裝果蔬汁攝取所需營養，不過事實真的如此嗎？

挑選蔬果汁 5要件須具備

有些產品的果蔬汁含量低、糖分含量高，不僅營養成分含量少，喝多了反而對身體產生負擔，因此，食藥署分享選擇果蔬汁時要注意什麼：

一、果蔬汁含量：

果蔬汁含量多寡會影響口感、價位及營養成分等，挑選時應注意果蔬汁含量，而食藥署對於市售果蔬汁的包裝飲料標示有以下規定：

1.未含果蔬汁者：應於產品外包裝正面顯著處標示「無果（蔬）汁」或等同意義字樣；若產品品名含果蔬名稱者，並應於品名中標示「口味」、「風味」或等同意義字樣。

2.果蔬汁總含量未達百分之十者：除內容物名稱外，不得標示果蔬汁或等同意義字樣，並應於外包裝正面處顯著標示「果（蔬）汁含量未達百分之十」或等同意義字樣，或直接標示原汁含有率。

3.果蔬汁總含量達百分之十以上者：應於外包裝正面顯著標示原汁含有率，如由二種以上果蔬汁混合而成，且品名標示為果蔬汁者，尚須符合下列規定：

‧品名揭露全部果蔬名稱，其名稱應依含量多寡由高至低依序標示。

‧品名未揭露全部果蔬名稱，應於品名或外包裝正面處顯著標示「綜合果（蔬）汁」、「混合果（蔬）汁」或等同意義字樣。

二、保存期限：

果蔬汁產品的保存期限與加工流程有關，經較高溫度及較長時間的熱殺菌，可去除較多微生物及酵素，延長保存時間，但也會使色澤、營養及風味部分被破壞或流失。近來出現冷殺菌產品，訴求無熱破壞，可保留原始色澤、營養成分及風味，惟價位偏高，且多需冷藏貯存。

三、成分及營養標示：

部分市售果蔬汁產品，會添加蔗糖或果糖，攝取過多會使血糖上升、導致體脂肪形成，產生肥胖問題。

四、貯藏溫度：

有些果蔬汁產品只能以冷藏貯藏，開封後要儘快飲用完，才能避免微生物滋生、產品腐敗變質引起食物中毒或腹瀉等情況。

五、過敏原警語：

芒果及其製品為果蔬汁常見的過敏原，如對其過敏，挑選時要特別留意，以免發生過敏症狀。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51183

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