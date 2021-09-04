台灣長榮3機師突破性感染•其中1人違反3防疫規定遭開除　芝加哥航線暫停

此為示意圖 (中央社檔案照片) 此為示意圖 (中央社檔案照片)

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）近日曾飛過芝加哥的3名長榮航空機師突破性感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），長榮航空今天(4日) 決定，即日起暫停營運芝加哥航線，恢復時間未定。

長榮航空說，台北-芝加哥航線即日起暫停提供客、貨機飛航服務，以因應芝加哥組員返台居家檢疫規範，並讓飛行員做最有效派遣，將航班影響降到最低。另外，為讓組員安心，也進一步檢視機師健康狀況，將進行各機隊飛行員PCR普篩。

據了解，長榮航空向桃園國際機場申請芝加哥航線暫停時間擬到18日；不過，長榮航空表示，恢復時間將視檢疫規範調整再行決定。

桃園市機師職業工會日前呼籲，在機組員感染源未確定之前，航空公司應暫停派飛疑似高風險場站。

長榮航空3名機師完整接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗仍因突破性感染而確診，其中1人違反防疫規範，今天遭開除。長榮航空說明，這名機師明顯違反3項規定。

長榮航空說明，昨(3日) 展開事實調查，今天上午10時召開紀律評議委員會，會中根據調查證據，認為這名機師明顯違反「自主健康管理對象應遵守及注意事項」、「長榮航空飛航員管理手冊」及「長榮航空機組人員健康管控須知」，經紀律評議委員會一致決議，對機師（案16120）做出免職處分，即日起生效。

長榮航空指出，已完成2劑疫苗施打的機師於近日確診，經疫調發現其8月26日自芝加哥返回台北後，於7天的加強型自主健康管理期間，與友人餐敘，並至診所就醫卻未依法事先聯繫當地衛生局，及8月30日執勤台北-布里斯本勤務前，未確實填寫「機組人員勤前健康聲明書」；這名機師已違反疾病管制署與民航局制定「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」。

長榮航空表示，公司一向遵守政府的防疫政策並嚴守防疫的立場，對於違反防疫規定的同仁，本著勿枉勿縱的態度，不會寬貸。

不過，據了解，這名機師日前已申請退休。

桃園市長鄭文燦今天則說，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的長榮航空股份有限公司機師違反防疫規定，「該罰就罰」，送交交通部民用航空局罰新台幣10萬元到100萬元。

2名打完2劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的長榮航空機師染疫，其中一名機師讀國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校的小孩也確診。

鄭文燦4日上午在記者會表示，2名機師入境做完核酸檢測（PCR）後，結果還沒出爐就「趴趴走」，防疫人員針對機組人員第2次疫情調查時，發現機師跨縣市足跡非常多，已違反機組員加強版自主健康管理規定，將送民航局懲處。

他說，防疫規範加嚴，是給機組人員更大保護，將請桃園市政府衛生局整理好2名機師足跡事實依據，送民航局裁罰。

鄭文燦表示，機組員在防疫第一線很辛苦，大部分機組員都遵守防疫規範，但少數未遵守、違反防疫規定者，航空公司要負起督導責任，如果「踩了紅線」，應按規定處罰。

此外，鄭文燦說，國境防疫真的非常重要，機場及機組員保護部分，請中央流行疫情指揮中心研議，大部分機組員雖打過2劑疫苗，但除隔離措施，如何提高保護力及是否有必要打第3劑疫苗。

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