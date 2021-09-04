安心過中秋！台灣移民署多管齊下阻絕豬瘟　購買郵寄疫區含肉月餅恐觸法

（台灣英文新聞 綜合報導）移民署透過七國語言宣導防堵非法走私肉品。

移民署為防堵非法走私肉品及加工肉製品從豬瘟疫區輸入，阻絕病毒傳播，全面動員，從宣導、蒐集線索及查緝等三管齊下，透過7國語言的宣導圖卡、影片，清查網購、臉書業者，並加強清查食品行、餐廳、小吃部及倉儲業者。

移民署表示，二週來，移民署共動員8,196人次，查察2,139處，查獲不明來源豬肉製品91件，總重928公斤，其中僅昨（3）日一天內就查獲不明來源豬肉製品122公斤，目前所有查獲肉製品都已送驗，當中已有3件驗出非洲豬瘟病毒陽性。

此外，移民署宣導也深入移工、漁工及新住民族群，經媒體大幅報導引起廣泛重視，內政部徐國勇部長及移民署鐘景琨署長也呼籲，中秋節即將來臨，千萬不要從豬瘟疫區郵寄及購買含有肉類製品的月餅來臺，避免誤觸法網。

移民署查獲的網路販售豬肉食品中，已有3件驗出非洲豬瘟陽性，其中2件為臉書社團販售月餅，由移民官透過本身語言優勢，化身網路買家，因而循線一舉查獲。另1件則為查獲32公斤越南豬肉製品，其中有18公斤的火腿及脆骨捲驗出豬瘟病毒陽性，若流入市面將會嚴重危及豬肉產業安全。國內目前有6,759戶養豬戶，飼養551萬4千頭豬，產值高達709億4千萬元，若豬瘟疫病傳入，後果不堪設想。

中秋佳節在中國、港澳及越南跟台灣一樣，親朋好友間都會互贈月餅，移民署特別呼籲外籍移工、漁工、船員及新住民朋友們，中秋節快到了，不要從越南、中國、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓、韓國等豬瘟疫區，輸入、郵寄或攜帶家鄉應景月餅、肉品或含肉類加工食品來臺，也不要購買來路不明的肉製品，避免誤觸法網，若違規最高可裁處新臺幣100萬元，從國外郵寄、購買豬肉品也會處7年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。