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台灣9/4本土0確診•新增1境外移入　14時30分發110萬筆疫情警示簡訊•與長榮機師足跡重疊者請注意健康狀況

▲針對8月13日至9月2日期間，曾與國籍航空機師及家人群聚事件之確診者接觸或活動軌跡重疊者，將發送疫情警示簡訊。 ▲指揮官陳時中說明，收到簡訊者不須太緊張，若有不適，務必正確佩戴醫療口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。

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By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/09/04 14:23
台灣9/4本土0確診•新增1境外移入　14時30分發110萬筆疫情警示簡訊•與長榮機師足跡重疊者請注意健康狀況

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增1例COVID-19確定病例，為自美國入境；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(16123)，為美國籍30多歲男性，已接種過COVID-19疫苗，今(2021)年9月1日自美國來臺工作，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境於機場採檢後至防疫旅館檢疫，於今日確診，個案在臺期間並無症狀，已匡列同班機前後2排旅客29人，列居家隔離。

中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，因應國籍航空機師及家人群聚事件，將於今日針對今(2021)年8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入之民眾，發送110萬筆疫情警示簡訊，內容如下：



[疫情警示]因您曾於8月13日至9月2日期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，如於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。

台灣9/4本土0確診•新增1境外移入　14時30分發110萬筆疫情警示簡訊•與長榮機師足跡重疊者請注意健康狀況指揮官陳時中說明，收到簡訊者不須太緊張，若有不適，務必正確佩戴醫療口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。指定社區採檢院所醫院清單可至疾病管制署網站查詢：http://at.cdc.tw/5y262t

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月2日累計公布14,807位確診個案中，已有13,745人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.8%。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,013例確診，分別為1,429例境外移入，14,531例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
指揮中心
簡訊
長榮機師
足跡
警示簡訊

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