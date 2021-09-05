全球升溫導致冬季嚴寒？ 新氣候報告提出解釋

（台灣英文新聞 / 李昱德綜合外電報導）在北美、歐洲正因為嚴重的熱浪而焦頭爛額，颶風艾達又隨之橫掃紐奧良與紐約，帶來嚴重的災情，現在科學家又提出警告，氣候變遷帶來的極端氣候絕不僅止於此，未來冬天也可能會因此出現更嚴寒的天氣。

事實上，科學家雖然早就知道颶風艾達這種超級颶風與極端氣候脫不了關聯，對於全球溫暖化引發的北極加溫(Artic amplification)是否會導致暴雪與強力寒流，多方一直有所爭辯，不過最近發布在〈科學〉(Science)期刊上的研究協助解答了這個疑惑。

藉由觀察過去40年極圈渦漩的變化並建立氣候模型進行模擬，研究團隊發現，隨著極地升溫，平流層溫度也在上升，北極圈上方強勁的平流層極地渦旋(Arctic stratospheric polar vortex)也會隨之延展，並使得北美和更遠地區的極端氣候發生機率大增。

大氣與環境研究風險評估(AER)負責人、麻省理工學院(MIT)客座教授Judah Cohen解釋，確實全球升溫會導致冬天變得更嚴寒聽起來有點奇怪，不過其實道理很簡單，因為當極圈渦漩穩定時，所有的冷空氣都被好好的固定在極圈上方，而整個極圈結構改變拉長時，冷空氣就會「外洩」到北美與亞洲地區，引發冬季氣候的變化。

該報告的發現將讓未來嚴寒氣候的預測變得相對容易，像是德州這種過去不需要特別留意禦寒基礎建設的地區，將可依據氣候數據提前做好準備，並在下一次極端嚴寒侵襲前，對可能受到影響的設施進行改進與強化。