歐洲議員力挺台灣與立陶宛　外交部發表正式說明

德國籍的歐洲議會議員包瑞翰（右）聲援立陶宛抵抗來自中國的施壓。（圖/包瑞翰網頁reinhardbuetikofer.eu） 德國籍的歐洲議會議員包瑞翰（右）聲援立陶宛抵抗來自中國的施壓。（圖/包瑞翰網頁reinhardbuetikofer.eu）

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)針對歐洲挺立陶宛與台灣合作發展，外交部發表正式回應。

台灣獲允在立陶宛設立名稱含「台灣」的代表處，導致中國不滿宣布召回駐立陶宛大使，歐洲議會議員於9月3日公開聯名致函立陶宛總統、總理及國會議長，並副知歐盟領導階層，強力支持立陶宛與我發展關係事。



外交部說明，歐洲議會對中國關係代表團團長Reinhard BÜTIKOFER及立陶宛籍歐洲議會議員Petras AUŠTREVIČIUS 共同領銜62位重量級歐洲議會議員，於本（9）月3日公開致函立陶宛總統、總理及國會議長，並副知歐洲聯盟領導階層，針對中國近來的威脅、恐嚇與霸凌，展現與立陶宛團結一致的支持，並強調台灣在國際社會中扮演至關重要的角色，所有歐洲聯盟會員國均有權利與台灣深化經濟、文化與外交關係。

外交部表示，對於歐洲議會於本月1日在外交委員會以壓倒性票數，表決通過友台報告案暨相關修正案後，短短兩日內，再度以具體行動力挺立陶宛及台灣兩位民主盟友，外交部表示由衷歡迎及感謝。



外交部稱，已注意到該聯名函共獲得歐洲議會5大主流黨團、來自20個會員國重量級歐洲議會議員的響應，其中包括副議長、委員會主席及副主席、前總理、外長及防長等，顯示中國針對單一歐洲國家的霸凌行徑已逾越歐洲聯盟的價值底線，促使歐洲議員跨越政治光譜，齊心表達團結立場。