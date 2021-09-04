911事件20周年將至 拜登要求FBI揭密資料

(台灣英文新聞 / 李昱德綜合外電報導）2001年發生的911事件是人類歷史上最嚴重的恐怖攻擊事件之一，然而，由於疑點眾多且調查結果多處受到加密，外界一直對真相有所懷疑，因此在國會與受害者家屬的強烈要求下，總統拜登已正式要求對911事件過去的檔案進行全面審視與適當揭密。

拜登在昨(3)日簽署的行政命令指出，隨著911的20周年將近，美國人民有權利進一步了解政府對攻擊事件所知道的更多細節，因此在未來的6個月內政府會漸漸釋出資料。

將公布的文件是2016年4月4日的一份美國聯邦調查局(FBI)電子通訊紀錄，該份文件受到美國政府的承認，但是內容始終沒有對外公開，罹難者聘請的律師認為，這份16頁的文件就是美國政府「延續行動」(Operation Encore)調查報告的大綱。

根據藍圖，FBI需在行政命令生效的兩個月內公布所有先前被定調為機密的文件紀錄，四個月內，美國政府會解密所有與911相關的訪談報告、分析檔案、調查結果及通聯記錄、交易紀錄等其他次要資料，而六個月內，劫機者資料與外國政府是否介入的調查結果也將公開。

然而，由於將資料無差別全數留出可能會對國安造成問題，FBI高層與司法部長將會判斷這些資訊的敏感程度，並注意透明度與問責之間的平衡。

受害者家屬則表示，他們會密切監督司法部門與FBI，以向沙烏地阿拉伯政府討回公道。