Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

911事件20周年將至 拜登要求FBI揭密資料

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/04 11:51
美國總統拜登。（圖 / 路透社 ）

美國總統拜登。（圖 / 路透社 ）

(台灣英文新聞 / 李昱德綜合外電報導）2001年發生的911事件是人類歷史上最嚴重的恐怖攻擊事件之一，然而，由於疑點眾多且調查結果多處受到加密，外界一直對真相有所懷疑，因此在國會與受害者家屬的強烈要求下，總統拜登已正式要求對911事件過去的檔案進行全面審視與適當揭密。

拜登在昨(3)日簽署的行政命令指出，隨著911的20周年將近，美國人民有權利進一步了解政府對攻擊事件所知道的更多細節，因此在未來的6個月內政府會漸漸釋出資料。

將公布的文件是2016年4月4日的一份美國聯邦調查局(FBI)電子通訊紀錄，該份文件受到美國政府的承認，但是內容始終沒有對外公開，罹難者聘請的律師認為，這份16頁的文件就是美國政府「延續行動」(Operation Encore)調查報告的大綱。

根據藍圖，FBI需在行政命令生效的兩個月內公布所有先前被定調為機密的文件紀錄，四個月內，美國政府會解密所有與911相關的訪談報告、分析檔案、調查結果及通聯記錄、交易紀錄等其他次要資料，而六個月內，劫機者資料與外國政府是否介入的調查結果也將公開。

然而，由於將資料無差別全數留出可能會對國安造成問題，FBI高層與司法部長將會判斷這些資訊的敏感程度，並注意透明度與問責之間的平衡。

受害者家屬則表示，他們會密切監督司法部門與FBI，以向沙烏地阿拉伯政府討回公道。
911

相關新聞

【武漢肺炎】《時代雜誌》黑邊封面哀悼20萬病故者　讚台灣：「疫情下仍可辦演唱會」
【武漢肺炎】《時代雜誌》黑邊封面哀悼20萬病故者　讚台灣：「疫情下仍可辦演唱會」
2020/09/12 14:20
【武漢肺炎】菲律賓宣布全國進入「災難狀態」 20日起呂宋島各機場禁止國際航班出境
【武漢肺炎】菲律賓宣布全國進入「災難狀態」 20日起呂宋島各機場禁止國際航班出境
2020/03/18 09:38
911驚魂重現！直升機墜毀紐約曼哈頓核心地區
911驚魂重現！直升機墜毀紐約曼哈頓核心地區
2019/06/11 11:05

更新時間 : 2021-09-04 14:43 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
最新！紐約史上最大暴雨水淹破紀錄 市長宣布進入緊急狀態
最新！紐約史上最大暴雨水淹破紀錄 市長宣布進入緊急狀態
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【最新】台北市立動物園新生馬來貘女娃命名投票　結果出爐!
【最新】台北市立動物園新生馬來貘女娃命名投票　結果出爐!
突破性感染+2！長榮機師和其子確診　桃園北科附工停課　2703人PCR採檢　9/7再快篩
突破性感染+2！長榮機師和其子確診　桃園北科附工停課　2703人PCR採檢　9/7再快篩
又有新變異株！Mu橫行全球　打疫苗也沒效　美國確診數世界之冠
又有新變異株！Mu橫行全球　打疫苗也沒效　美國確診數世界之冠
【最新】BNT疫苗確定要來台灣　指揮中心宣布: 8/28下午2時起開放意願登記
【最新】BNT疫苗確定要來台灣　指揮中心宣布: 8/28下午2時起開放意願登記
台灣9/2增5例新冠肺炎　1例本土及4例境外移入
台灣9/2增5例新冠肺炎　1例本土及4例境外移入
【稍早直播畫面】台灣指揮中心: 首批BNT疫苗2日早上7時到貨•最快9月中施打　中媒報導: 第二批約一周後啟運
【稍早直播畫面】台灣指揮中心: 首批BNT疫苗2日早上7時到貨•最快9月中施打　中媒報導: 第二批約一周後啟運
【更新】台灣國防部提111年度預算與「110年中共軍力報告」：估共軍資通電作戰能力　擴及第一島鏈以西
【更新】台灣國防部提111年度預算與「110年中共軍力報告」：估共軍資通電作戰能力　擴及第一島鏈以西