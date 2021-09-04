促進台灣本土語言風氣！蔣渭水台語漢詩吟唱賽複賽　雲林三秀園登場

（台灣英文新聞/林靜怡 雲林採訪報導） 今年適逢「台灣文化協會」成立100週年，第一屆「蔣渭水台語漢詩吟唱賽」今(4)日在雲林縣百年庭園三秀園進行複賽，30位高職同學將一決高下，再擇優20位進入決賽。立法院秘書長林志嘉表示，台語很真、很美，是很珍貴的資產，台灣是我們的根、語言是我們的本，台語一定不能讓它消失。

義美文教基金會董事蔡寶來表示，「蔣渭水台語漢詩吟唱賽」承襲蔣渭水先生捍衛台灣的精神，期盼為台語漢詩吟唱藝術的推動盡一份心力，讓青年學子藉由比賽，廣泛接觸這項藝文活動，增進使用本土語言風氣，未來更期望將「客家語吟唱」納入比賽中，推廣台灣本土語言，紮下台灣的根本。

義美文教基金會補充，台語具含豐富的「八音」，蘊含古典詩詞的平仄韻律之美，保存更多唐宋古音元素。吟唱藝術更是一項風雅活動，可抒情、詠志，值得推廣學習。但台灣自1950年開始，因為政府實施「推行國語」政策，導致本土語言大量流失，也讓日治時代曾經鼎盛一時，達到300多個台語漢詩吟唱詩社的榮景不復存在。

第一屆蔣渭水台語漢詩吟唱賽由立法院、教育部、文化部、雲林縣政府指導，台北市信民協會承辦執行，複賽場地移師三秀園坐落於雲林縣大埤鄉怡然村，為全台僅見保存完整之日治時期私家園邸，占地一萬多坪，是當地望族陸豐張氏私產。

主辦單位之一的信民協會表示，老園主張禎祥生前喜好詩文，本身就是雲林有名的漢詩詩人，留下一千多首在自家庭園創作的台語漢詩作品。這次為了保存本土語言與札根台語文化，選擇在雲林百年古厝的三級古蹟舉行複賽，更具有世代傳承的意義。

除了同學們的吟唱比賽，當天還安排一項別開生面的表演，由台語漢詩名師黃哲永的親授弟子傅恩弘、徐大年、李玉璽、林錦花等人，現場吟唱賴和、林獻堂、黃金川、張禎祥等台灣前賢的詩作﹐象徵文化薪火生生不息。

照片由信民協會提供

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照片來源：Taiwan News 拍攝

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