挺台灣引發中國不滿　立陶宛召回駐北京大使　歐盟各國駐中使節合照力挺

立陶宛召回駐中國大使米凱維切涅（前中）；歐盟各國駐中國大使在米凱維切涅離境前與她會晤並發布合照。（圖取自twitter.com/TimHa... 立陶宛召回駐中國大使米凱維切涅（前中）；歐盟各國駐中國大使在米凱維切涅離境前與她會晤並發布合照。（圖取自twitter.com/TimHarrington8）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）台灣將以「台灣」名義在立陶宛首都維爾紐斯設立代表處，成為台灣在歐洲國家成立的第一個以「台灣」為名代表處，此舉引發中國不滿。路透社報導，立陶宛當局今（3）日表示，已召回駐北京大使米凱維切涅針對此事進行商討。

我國外交部７月宣布，台灣將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立「駐立陶宛台灣代表處」，成為台灣在歐洲國家成立的第一個以「台灣」為名代表處 ，在過去台灣在歐美地區的外交代表機構皆以台北為名，未曾使用「台灣」二字。

台灣宣布將在立陶宛設立新外交代表機構後，8月10日中國以不具名的「發言人」名義表態，痛批立陶宛政府此舉公然違背兩國建交公報精神，隨即召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使。立陶宛當時表示「遺憾」，但決意與台灣發展互惠關係。

根據路透社報導，立陶宛外交部今天表示，即便召回駐北京大使，在中國使館仍會照常運作。

立陶宛表示，美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）於8月21日與立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話，重申美國對立陶宛的支持，同時表示將以「雙邊協調行動」，幫助立陶宛抵禦來自中國施壓。

中央社報導，對於米凱維切涅被召回，歐盟駐中國代表團副團長何雲騰（Tim Harrington）今天在推特發布歐洲聯盟（EU）各國駐中國大使與米凱維切涅的合照，展現歐盟面對北京施壓將團結一致。他推文表示，歐盟各國駐中大使與米凱維切涅會面，表達對她的支持，期待她能儘快返回中國。