紐西蘭政府監視五年仍犯案 男子受ISIS鼓吹傷人60秒內遭擊斃

紐西蘭今（3）日驚傳一名被伊斯蘭國（ISIS）鼓動的「狂暴極端分子」持刀闖入奧克蘭（Auckland）一間超市行兇，被跟監警方60秒擊斃。... 紐西蘭今（3）日驚傳一名被伊斯蘭國（ISIS）鼓動的「狂暴極端分子」持刀闖入奧克蘭（Auckland）一間超市行兇，被跟監警方60秒擊斃。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）紐西蘭今（3）日驚傳恐攻事件。一名被警方長期掌握的「狂暴極端分子」持刀闖入奧克蘭（Auckland）近郊紐林恩（New Lynn）的Countdown超市行兇，至少6名無辜民眾受輕重傷。

美聯社報導，總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，該名行兇的「狂暴極端分子」為斯里蘭卡國民，旅居紐西蘭已10年，但自2016年被當局列為嫌疑人。因擔心該男子犯案，警方24小時跟監，也因此這名男子持刀進入超市傷人時，警方在短短60秒內就將他擊斃。

警方表示，該男子進入超市時，並無不妥，如同平日買菜一般。然而這次他進入超市後大喊一聲「Allahu Akbar（真主至大）」就開始行兇，人們慌張逃竄，兩名跟監的特別小組成員上前，男子做勢攻擊，隨後遭擊斃。儘管警方反應迅速，依舊有6名民眾遭到刺傷，其中3人情況危急，1人重傷，另1人為中度傷勢。

阿爾登表示，該男子受到武裝組織伊斯蘭國（IS）思想鼓動，因而被國安單位鎖定，她知道這號人物，也曾親自了解該名男子狀況，但該男子沒有採取犯罪行動，因此沒有任何法律依據可以將他拘留。阿爾登也指出，極端主義在紐西蘭並不多見，因此極少數人會受到如此密集的監視。

阿爾登譴責該名嫌犯：「這起事件很可惡、不應該，是由某個人而不是一名信徒發動，行為責任必須由他一個人承擔。」