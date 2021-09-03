全民國防傑出貢獻獎 新北獲2組團體獎及4名個人獎亮眼成績

國防部「110年全民國防教育傑出貢獻獎選拔」 結果出爐， 其中新北市政府教育局校園安全室及南強工商獲選傑出貢獻團體獎， 而南強工商陳宜君教官、莊敬高職王玉麟主任， 以及新北高工張其清主任及魏瑞辰教官皆獲選傑出貢獻個人獎。

教育局表示，新北市今年推薦團體及個人參與國防部「 全民國防教育傑出貢獻獎」選拔成績亮眼。 其中教育局在推展全民國防教育相關工作，無論是「學校教育」、「 政府機關(構)在職教育」、「國防文物維護、保存及宣導教育」 及「社會教育」等相關作為，成效卓著獲得傑出貢獻團體獎。

另外，南強工商除了陳宜君教官獲得個人獎項， 學校亦獲得傑出貢獻團體獎。徐美鈴校長表示， 學校成立國防培育社並規劃活潑有趣的軍事相關課程， 並積極辦理國軍微電影欣賞、專題講座、國慶賀卡創作競賽、 參訪營區及國軍歷史文物館等活動，藉以提升師生國防知能， 全體師生以實際行動共同關注國防、支持國防並參與國防。

而新北高工一舉獲得2項個人獎， 魏瑞辰教官認為此次獲獎感謝覺志弘主任教官指導及教官團隊協助。 現今社會面臨各種狀況及考驗，而教育是重要根本， 國防教育有賴全民共同努力且刻不容緩， 各項國防工作及訓練需要不斷執行並傳承，才能讓學子有正確觀念， 期待整個校園跟國家更好。

莊敬高職王玉麟主任也獲得傑出貢獻個人獎， 他表示學校近年積極參與國防部各項活動，舉凡在人才招募、 全國儀隊競賽、創意愛國歌曲比賽等活動均踴躍參加。109年更配 合青年日報社拍攝國防部全國暑期戰鬥營形象廣告， 對推動全民國防教育工作不遺餘力。南強工商陳宜君教官表示， 不論外界環境如何變化，軍訓教官的價值在於推廣全民國防教育， 感謝教育局及中央支持，將此榮耀與所有關心國防的每一位分享， 未來將繼續努力。

教育局長張明文表示，科技、 美感與雙語是新北教育發展的三大核心，而新北市在國防教育推動上 也求新求變， 本學年度結合全民國防教育日推出全民國防教育英文動畫， 供各級高級中等學校運用在教學活動， 在國中英文課程補充教材也進行融入式教學， 落實全民國防教育宣導， 未來將持續精進讓新北國防教育更豐富多元。