臺灣企銀再度榮獲AREA亞洲企業社會責任獎

臺灣企銀努力耕耘ESG永續發展， 不僅重視環境保護和加強公司治理，更致力於實踐企業社會責任， 本次二度參加AREA亞洲企業社會責任獎並再度榮獲社會公益發展 獎，為該行繼連續多年納入「臺灣永續指數」、「臺灣高薪100指 數」及「就業99指數」成分股的殊榮後，於2021年再獲CSR 相關獎項肯定。9月2日由主辦單位舉行線上頒獎典禮， 播放臺灣企銀介紹影片，將該行帶入國際視線中，並讓其針對ESG 之理念推廣至國際舞台。

「AREA亞洲企業社會責任獎」係由非政府組織「亞洲企業商會」 自2011年開始舉辦，以認證及表彰實踐永續發展的企業為宗旨， 並於2015年起將獎項推廣至全亞洲， 目前已躍然成為亞太地區企業界每年重要評鑑活動之一。 臺灣企銀以「危老都更」為主軸，並輔以該行所主辦之「危老+都更 博覽會暨研討會」成果及影響力參加「社會公益發展獎」項目。

臺灣企銀身為全臺唯一中小企業專業銀行，除了努力耕耘本業外， 也希望為臺灣為整個地球村盡一份心力， 臺灣危險老舊的建築比例高，影響的不只是市容不美觀， 更是會產生居民的居住安全問題，臺灣企銀以本業出發， 發揮自身價值協助建構永續家園，這樣的理念與AREA的宗旨契合 ，因此今年再度獲得主辦單位的認可，榮獲「社會公益發展獎」 的肯定。

金融業是政府特許的行業，背負社會的期待， 臺灣企銀核心定位為中小企業專業銀行， 在組織定位為扮演政府政策落實好夥伴之政策性銀行， 除致力於扶持中小企業發展外，近年在ESG永續發展上， 更以實際行動在環境保護、 社會責任及公司治理三方面落實企業社會責任， 未來仍將以本業出發，善盡專業銀行價值，期望與臺灣土地、 企業與人民共同邁向第二個百年基業。