萬里蟹熟蟹品嚐有門道 加熱快炒漁家料理在家嚐

萬里蟹最肥美的季節即將到來！ 品蟹饕客蠢蠢欲動了嗎？目前在家用餐的民眾仍為多數， 富基魚市及野柳漁港有宅配服務的攤商店家， 打冰低溫寄送品質有保障，但對於活蟹來說， 長途運送往往會讓人擔心活蟹品質，攤商也怕砸了招牌， 因此特別推出萬里蟹熟蟹宅配，穩定品質，回溫即可上桌品嚐， 簡單料理後你就是海鮮大廚！

生蟹品質好！煮熟也是好！

以北海岸最著名的漁產品「萬里蟹」而言，花蟹、 三點蟹及石蟳皆屬於天然野生海蟹，只要離開海水或接觸到淡水， 極容易夭折死亡，也因此活蟹宅配較其他漁獲困難許多， 新北市政府為了增加萬里蟹通路，於103年起便鼓勵漁民從事熟凍 萬里蟹宅配服務， 並會同台北海洋技術學院共同舉辦萬里蟹熟凍產銷研究， 讓從業漁民及民眾可以了解，只要有品質， 熟凍蟹重新料理一樣美味無比！ 現在當地已有不少攤商及漁民在從事熟蟹宅配服務， 饕客們不妨拿起電話訂購試試， 不出門在家一樣可以吃到品質好的萬里蟹。

熟蟹怎料理？加熱快炒漁家料理速速上桌

漁業處表示，對於低溫或冷凍宅配熟蟹， 有些人擔心退冰或加熱過頭，導致風味流失不好吃等， 但是其實用簡單加熱料理的方式也可以讓熟凍萬里蟹復生， 像是有些海鮮餐廳在快炒前會先將萬里蟹油炸至半熟定型一樣， 這次先由漁民攤商先幫忙煮熟，民眾只要在家加熱烹調就好， 像是漁家料理常見的桂花萬里蟹等，將寄來的萬里蟹直接斬塊（ 不習慣直接使用的，可先行略微清洗熟蟹表面）， 熱鍋放入切丁的蔥薑蒜，再放入切塊萬里蟹，倒入米酒後翻炒， 等螃蟹回溫後倒入蛋液，持續翻炒到蛋液成蛋碎， 就是一道看起來很費工，但其實非常懶人作法的桂花萬里蟹， 如果覺得顏色太淡的民眾，也可以放入醬油蠔油等調色， 看起來更為誘人。

萬里蟹的鹹香滋味無法比擬，煎煮炒炸都美味。

資料詳恰：

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