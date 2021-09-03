新北「專業力UP精進方案」三部曲 助建教生安心就學、專業精進

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩， 新北市為照顧受疫情影響且有經濟需求的建教生，全國首創推出「 新北建教生專業力UP精進方案」三部曲，本專案共分為「 紓困及圓夢獎學金」、「安心在校工讀」與「專業證照專班」 三大部分。疫情期間，先以「紓困及圓夢獎學金」 協助學生度過難關，開學後「安心在校工讀」 讓學生半工半讀賺取生活費，最後則是以「專業證照專班」， 讓學生習得一技之長，給魚吃更給釣竿。

教育局指出，在紓困及圓夢獎學金部分，搭配教育部紓困4.0停課 期間每月每生1萬元，1,942人符合申請資格共爭取補助新臺幣 2,456萬8,975元，減輕建教生經濟負擔；另額外補助30 0位建教生，每位至少新臺幣2萬元，共613萬3,500元建教 圓夢獎學金，鼓勵建教生持續精進自我。此外，安心在校工讀， 則是學生校內工讀機會，避免到外面打工增加染疫風險， 提供百名建教生共補助百萬工讀金。最後， 專業證照專班是針對建教生特別開設技術士輔導班，共計39班， 未來若考取乙級證照及相關證照，額外再加碼補助考照費用， 以鼓勵學生在學期間加強專業技能，預計受惠學生近千名。

穀保家商校長嚴英哲表示，因五月疫情升溫導致建教生無法實習， 其經濟壓力雪上加霜。好險有「紓困及圓夢獎學金」， 協助學生解決了經濟上的困擾。而「安心在校工讀」 除了提供學生在校工讀機會，也為學校減輕負擔， 因為疫情緣故許多額外庶務與防疫工作，需要人員協助， 這樣的專案真的是雙贏的政策。

莊敬工家餐飲管理科建教生吳雅芸表示，目前在屬於五星級並榮獲米 其林認證的臺北君品酒店實習，工作時常會接觸到國外旅客， 極需增強英語能力，得知新北市政府補助學校開辦外語證照班， 在學期間能專注技藝養成並考取證照， 有助於提升未來在職場的含金量，真的非常感謝。

能仁家商商業經營科建教生顏旖璇說，家裡屬於低收入戶， 主要收入來源是媽媽，因此國中畢業後，為減輕媽媽負擔， 決定就讀建教合作班，可習得一技之長並完成學業，又可賺錢， 可謂一舉數得。今年因疫情影響不能去實習，導致收入大減， 紓困獎學金也解決了這段時間沒有實習津貼的燃眉之急，另外「 安心在校工讀」方案，讓自己開學後可在學校工讀， 避免在外打工增加染疫風險，也改善家裡經濟生活，除此之外， 學校安排的專業證照專班，精進自己的專業知識， 為疫情趨緩後重返工作崗位做最好的銜接。

教育局長張明文表示，新北市開辦建教合作班即將邁入第52年， 透過學校與廠家合作，提供有經濟需求的學生兼顧工作與學業， 全市目前共有9校9科辦理建教合作班，共計2,413名建教生， 為了讓建教生能夠在這次疫情影響下能夠生活無虞， 更能培養專業能力，特別首開先例辦理本次方案， 透過循序漸進的三部曲政策，讓學生發揮技職專業改變未來。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供