新北「專業力UP精進方案」三部曲 助建教生安心就學、專業精進

照片來源：新北市教育局提供
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國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，新北市為照顧受疫情影響且有經濟需求的建教生，全國首創推出「新北建教生專業力UP精進方案」三部曲，本專案共分為「紓困及圓夢獎學金」、「安心在校工讀」與「專業證照專班」三大部分。疫情期間，先以「紓困及圓夢獎學金」協助學生度過難關，開學後「安心在校工讀」讓學生半工半讀賺取生活費，最後則是以「專業證照專班」，讓學生習得一技之長，給魚吃更給釣竿。
教育局指出，在紓困及圓夢獎學金部分，搭配教育部紓困4.0停課期間每月每生1萬元，1,942人符合申請資格共爭取補助新臺幣2,456萬8,975元，減輕建教生經濟負擔；另額外補助300位建教生，每位至少新臺幣2萬元，共613萬3,500元建教圓夢獎學金，鼓勵建教生持續精進自我。此外，安心在校工讀，則是學生校內工讀機會，避免到外面打工增加染疫風險，提供百名建教生共補助百萬工讀金。最後，專業證照專班是針對建教生特別開設技術士輔導班，共計39班，未來若考取乙級證照及相關證照，額外再加碼補助考照費用，以鼓勵學生在學期間加強專業技能，預計受惠學生近千名。
穀保家商校長嚴英哲表示，因五月疫情升溫導致建教生無法實習，其經濟壓力雪上加霜。好險有「紓困及圓夢獎學金」，協助學生解決了經濟上的困擾。而「安心在校工讀」除了提供學生在校工讀機會，也為學校減輕負擔，因為疫情緣故許多額外庶務與防疫工作，需要人員協助，這樣的專案真的是雙贏的政策。
莊敬工家餐飲管理科建教生吳雅芸表示，目前在屬於五星級並榮獲米其林認證的臺北君品酒店實習，工作時常會接觸到國外旅客，極需增強英語能力，得知新北市政府補助學校開辦外語證照班，在學期間能專注技藝養成並考取證照，有助於提升未來在職場的含金量，真的非常感謝。
能仁家商商業經營科建教生顏旖璇說，家裡屬於低收入戶，主要收入來源是媽媽，因此國中畢業後，為減輕媽媽負擔，決定就讀建教合作班，可習得一技之長並完成學業，又可賺錢，可謂一舉數得。今年因疫情影響不能去實習，導致收入大減，紓困獎學金也解決了這段時間沒有實習津貼的燃眉之急，另外「安心在校工讀」方案，讓自己開學後可在學校工讀，避免在外打工增加染疫風險，也改善家裡經濟生活，除此之外，學校安排的專業證照專班，精進自己的專業知識，為疫情趨緩後重返工作崗位做最好的銜接。
教育局長張明文表示，新北市開辦建教合作班即將邁入第52年，透過學校與廠家合作，提供有經濟需求的學生兼顧工作與學業，全市目前共有9校9科辦理建教合作班，共計2,413名建教生，為了讓建教生能夠在這次疫情影響下能夠生活無虞，更能培養專業能力，特別首開先例辦理本次方案，透過循序漸進的三部曲政策，讓學生發揮技職專業改變未來。
照片來源：新北市教育局提供
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