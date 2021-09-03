陽光文旦香甜多汁 八里雙冠軍出爐陽光文旦香甜多汁 八里雙冠軍出爐

八里區農會於9月2日(四)辦理「第30屆文旦柚」 及「第5屆幸福果饌」評鑑比賽， 分別由李康榮及黃阿發拿下冠軍殊榮， 此外李康榮還獲得今年甜柚王頭銜，甜度高達12.7度。 今年文旦柚產季開跑，從9月4日(六)至9月12日(日)將在板 橋農會前廣場辦理展售會， 現場將搭配柚香券消費滿千將贈送文旦柚5斤禮盒一箱和防疫小禮物 (總價值300元)，數量有限，欲購從速。

八里區評鑑從106年開始分2組進行，一組為今年邁入第30年的 「文旦柚評鑑比賽」， 藉由辦理評鑑比賽督促在地農友提高生產及果園管理技術。 另一組則是「幸福果饌評鑑比賽」，以更嚴格的評審標準， 鼓勵柚農對於「老欉」文旦柚品質的長年維護。 兩組評鑑比賽的最終目標都是為了提供消費者更高品質的文旦柚。

柚農李康榮今年37歲，從事文旦柚種植已有16年，除了在文旦柚 產期全職投入生產外，空閒的時候還會去學裝潢。因為人生第一份工 作就是與父親李進成一起種植文旦柚，平常也是與父親一起經營果園 ，因此特別想跟父親一起分享成為雙冠王的這份榮譽。由於果園位在 山坡地及石頭較多，今年沒有受到氣候的影響，維持住了好品質， 十分開心可以獲獎。

柚農黃阿發今年73歲，從事文旦柚種植已有16年， 為評鑑比賽的常勝軍，過去從事針織產業， 為了繼承家業而回來種植文旦柚。他表示，前期的乾旱對文旦柚沒有 影響，加上後期沒有遇到颱風，今年栽植過程很順利，在得知拿到冠 軍時十分高興，覺得辛苦終於有了回報。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里文旦柚從過去栽種面積只有20 公頃到現在的225公頃，這30年間在農民、 農會及市政府的合作下，消費者的支持下，不斷的茁壯成長， 成為八里最具代表性的農作。今年文旦柚成熟期天氣晴朗、少雨， 文旦柚品質、香氣和Q度更勝往年， 果肉吃進口裡後果汁隨著濃厚香氣在口中擴散。 今年柚子熟度剛好趕上中秋節，為最佳赏味時期， 大家要把握訂購機會，和心愛的人分享又甜又香的文旦柚， 一起過中秋。

農業局表示，9月4日(六)至9月12日(日)將在板橋農會前廣 場辦理「新北幸福柚平安」展售會， 評鑑得獎柚農將在現場進行展售。除了有最優質的文旦柚外， 於現場消費滿千送文旦柚5斤禮盒一箱， 另外現場購買文旦柚禮盒即贈防疫小禮物。除了文旦柚外， 現場還有販售文旦柚系列加工品。無法出門的民眾也別擔心， 可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買! 詳細活動資訊可至八里區農會臉書查詢， 購買文旦柚產品資訊請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」 訂購(https://www.gotobali.com. tw/)。

照片來源：新北市政府農業局提供