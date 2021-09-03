陽光文旦香甜多汁 八里雙冠軍出爐陽光文旦香甜多汁 八里雙冠軍出爐

照片來源：新北市政府農業局提供
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八里區農會於9月2日(四)辦理「第30屆文旦柚」及「第5屆幸福果饌」評鑑比賽，分別由李康榮及黃阿發拿下冠軍殊榮，此外李康榮還獲得今年甜柚王頭銜，甜度高達12.7度。今年文旦柚產季開跑，從9月4日(六)至9月12日(日)將在板橋農會前廣場辦理展售會，現場將搭配柚香券消費滿千將贈送文旦柚5斤禮盒一箱和防疫小禮物(總價值300元)，數量有限，欲購從速。
八里區評鑑從106年開始分2組進行，一組為今年邁入第30年的「文旦柚評鑑比賽」，藉由辦理評鑑比賽督促在地農友提高生產及果園管理技術。另一組則是「幸福果饌評鑑比賽」，以更嚴格的評審標準，鼓勵柚農對於「老欉」文旦柚品質的長年維護。兩組評鑑比賽的最終目標都是為了提供消費者更高品質的文旦柚。
柚農李康榮今年37歲，從事文旦柚種植已有16年，除了在文旦柚產期全職投入生產外，空閒的時候還會去學裝潢。因為人生第一份工作就是與父親李進成一起種植文旦柚，平常也是與父親一起經營果園，因此特別想跟父親一起分享成為雙冠王的這份榮譽。由於果園位在山坡地及石頭較多，今年沒有受到氣候的影響，維持住了好品質，十分開心可以獲獎。
柚農黃阿發今年73歲，從事文旦柚種植已有16年，為評鑑比賽的常勝軍，過去從事針織產業，為了繼承家業而回來種植文旦柚。他表示，前期的乾旱對文旦柚沒有影響，加上後期沒有遇到颱風，今年栽植過程很順利，在得知拿到冠軍時十分高興，覺得辛苦終於有了回報。
八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里文旦柚從過去栽種面積只有20公頃到現在的225公頃，這30年間在農民、農會及市政府的合作下，消費者的支持下，不斷的茁壯成長，成為八里最具代表性的農作。今年文旦柚成熟期天氣晴朗、少雨，文旦柚品質、香氣和Q度更勝往年，果肉吃進口裡後果汁隨著濃厚香氣在口中擴散。今年柚子熟度剛好趕上中秋節，為最佳赏味時期，大家要把握訂購機會，和心愛的人分享又甜又香的文旦柚，一起過中秋。
農業局表示，9月4日(六)至9月12日(日)將在板橋農會前廣場辦理「新北幸福柚平安」展售會，評鑑得獎柚農將在現場進行展售。除了有最優質的文旦柚外，於現場消費滿千送文旦柚5斤禮盒一箱，另外現場購買文旦柚禮盒即贈防疫小禮物。除了文旦柚外，現場還有販售文旦柚系列加工品。無法出門的民眾也別擔心，可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買!詳細活動資訊可至八里區農會臉書查詢，購買文旦柚產品資訊請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」訂購(https://www.gotobali.com.tw/)。
照片來源：新北市政府農業局提供