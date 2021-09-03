2021全國古蹟日「新北奇蹟‧科技走讀」 實體導覽不缺席 即日起開放報名

新北市響應每年9月固定舉辦的全國古蹟日， 希望透過賞遊參觀文化資產、考古遺址等，激發大眾對於文化資產的 興趣。在疫情改變世人生活的狀態下， 新北文化局推出整合虛擬實境及實體體驗的全國古蹟日系列活動， 擴大民眾親近文化資產的多元管道。

新北市文化局龔雅雯局長表示，為因應疫情，今年全國古蹟日主打「 新北奇蹟‧科技走讀」，主推線上虛擬實境文資小旅行，以3D環景 導覽文資地景，輔以其他多元導覽體驗， 邀請民眾一起探索在地文化資產。系列活動分為「綜覽新北」、「 微觀新北」、「藝探新北」、「奇趣新北」等4大主題， 串聯十三行博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、林本源園邸、 空軍三重一村、 五股守讓堂及斬龍山遺址文化公園等館舍場域推出系列精采活動。 活動主題及亮點內容搶先看：

主題一：「綜覽新北」

新北古蹟日主打線上虛擬實境文資小旅行，共規劃6條主題路線， 區域囊括淡水12處、中和板橋6處、新店4處、五股蘆洲4處、 三重新莊6處以及金山瑞芳貢寮6處等文資地景，打造古蹟高清晰3 D環景，一鍵供民眾在家細覽珍貴的歷史遺跡。

這次虛擬實境3D環景的亮點，包含今(110)年方修復完成的市 定古蹟「中和瑞穗配水池」，入口附牆仿Tuscan order對柱、牆面雕飾「蟲跡飾」以及配水池內部，透過32K 全景可放大細節盡情觀賞。9月25日將串聯周邊文資景點辦理實體 導覽，路線包含海山神社殘蹟、太武山莊及山本氏記念碑等， 當天瑞穗配水池還特別開放參觀內部，機會相當難得。

主題二：「微觀新北」

「微觀新北」推出多元的文資體驗，包含實體導覽、 板橋林家花園主題走讀網站、空軍三重一村AR數位體驗， 以及斬龍山遺址文化公園實境遊戲《遺落夢境》線上推廣活動， 還能雲端影遊八里、淡水及瑞芳文資地景。

去(109)年才登錄為歷史建築的新店和美煤礦，9月11日將配 合碧潭周邊文資景點規劃全新導覽路線，邀您共賞。另外，今( 110)年夏天完成修復的市定古蹟「板橋迪毅堂」，將於9月12 日的實體導覽首度亮相，並自11月起每雙周日上午10:00至1 0:30開放預約導覽，詳情可洽迪毅堂管理委員會。

主題三：「藝探新北」

串聯十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、 空軍三重一村及五股守讓堂分別推出數位及實體常設展， 並特別推出「馬崗石砌屋建築在地記憶展覽—石至今日」，以VR、 空拍影片及聲景創作，建構馬崗漁村在地人文記憶。此外， 板橋林家花園更推出沉浸式劇場《西城故事》表演活動， 創新文資導覽沉浸體驗。

主題四：「奇趣新北」

「奇趣新北」則是文化局館舍搭配線上導覽， 推出臉書有獎徵答活動， 讓民眾遊覽古蹟之餘還能將限量好禮帶回家。全國古蹟日每年固定於 9月第3個周末舉辦，9月18日適逢中秋連假， 新北市推出特別場實地探索活動， 當日在斬龍山遺址文化公園完成實境導覽任務， 現場即可兌換小贈品，歡迎大小朋友一同親近認識新北市的古蹟。

實體導覽活動詳細報名資訊歡迎至文化局官網(https:// www.culture.ntpc.gov.tw/)查詢。 如欲了解更多古蹟日活動，歡迎至2021全國古蹟日官網「 新北奇蹟‧科技走讀」(https://ntpc.lihow. tw/)查詢，網站9月11日起正式上線。

照片來源：新北市政府文化局提供