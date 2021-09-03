2021全國古蹟日「新北奇蹟‧科技走讀」 實體導覽不缺席 即日起開放報名

照片來源：新北市政府文化局提供
照片來源：新北市政府文化局提供
新北市響應每年9月固定舉辦的全國古蹟日，希望透過賞遊參觀文化資產、考古遺址等，激發大眾對於文化資產的興趣。在疫情改變世人生活的狀態下，新北文化局推出整合虛擬實境及實體體驗的全國古蹟日系列活動，擴大民眾親近文化資產的多元管道。
新北市文化局龔雅雯局長表示，為因應疫情，今年全國古蹟日主打「新北奇蹟‧科技走讀」，主推線上虛擬實境文資小旅行，以3D環景導覽文資地景，輔以其他多元導覽體驗，邀請民眾一起探索在地文化資產。系列活動分為「綜覽新北」、「微觀新北」、「藝探新北」、「奇趣新北」等4大主題，串聯十三行博物館、黃金博物館、淡水古蹟博物館、林本源園邸、空軍三重一村、五股守讓堂及斬龍山遺址文化公園等館舍場域推出系列精采活動。活動主題及亮點內容搶先看：
主題一：「綜覽新北」
新北古蹟日主打線上虛擬實境文資小旅行，共規劃6條主題路線，區域囊括淡水12處、中和板橋6處、新店4處、五股蘆洲4處、三重新莊6處以及金山瑞芳貢寮6處等文資地景，打造古蹟高清晰3D環景，一鍵供民眾在家細覽珍貴的歷史遺跡。
這次虛擬實境3D環景的亮點，包含今(110)年方修復完成的市定古蹟「中和瑞穗配水池」，入口附牆仿Tuscan order對柱、牆面雕飾「蟲跡飾」以及配水池內部，透過32K全景可放大細節盡情觀賞。9月25日將串聯周邊文資景點辦理實體導覽，路線包含海山神社殘蹟、太武山莊及山本氏記念碑等，當天瑞穗配水池還特別開放參觀內部，機會相當難得。
主題二：「微觀新北」
「微觀新北」推出多元的文資體驗，包含實體導覽、板橋林家花園主題走讀網站、空軍三重一村AR數位體驗，以及斬龍山遺址文化公園實境遊戲《遺落夢境》線上推廣活動，還能雲端影遊八里、淡水及瑞芳文資地景。
去(109)年才登錄為歷史建築的新店和美煤礦，9月11日將配合碧潭周邊文資景點規劃全新導覽路線，邀您共賞。另外，今(110)年夏天完成修復的市定古蹟「板橋迪毅堂」，將於9月12日的實體導覽首度亮相，並自11月起每雙周日上午10:00至10:30開放預約導覽，詳情可洽迪毅堂管理委員會。
主題三：「藝探新北」
串聯十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、空軍三重一村及五股守讓堂分別推出數位及實體常設展，並特別推出「馬崗石砌屋建築在地記憶展覽—石至今日」，以VR、空拍影片及聲景創作，建構馬崗漁村在地人文記憶。此外，板橋林家花園更推出沉浸式劇場《西城故事》表演活動，創新文資導覽沉浸體驗。
主題四：「奇趣新北」
「奇趣新北」則是文化局館舍搭配線上導覽，推出臉書有獎徵答活動，讓民眾遊覽古蹟之餘還能將限量好禮帶回家。全國古蹟日每年固定於9月第3個周末舉辦，9月18日適逢中秋連假，新北市推出特別場實地探索活動，當日在斬龍山遺址文化公園完成實境導覽任務，現場即可兌換小贈品，歡迎大小朋友一同親近認識新北市的古蹟。
實體導覽活動詳細報名資訊歡迎至文化局官網(https://www.culture.ntpc.gov.tw/)查詢。如欲了解更多古蹟日活動，歡迎至2021全國古蹟日官網「新北奇蹟‧科技走讀」(https://ntpc.lihow.tw/)查詢，網站9月11日起正式上線。
照片來源：新北市政府文化局提供