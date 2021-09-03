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突破性感染+2！長榮機師和其子確診　桃園北科附工停課　2703人PCR採檢　9/7再快篩

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/03 17:55
台灣今日新增6例COVID-19確定病例，包含2名長榮機師（案16119及案16120）和其子（案16122）。(截圖自指揮中心記者會)

台灣今日新增6例COVID-19確定病例，包含2名長榮機師（案16119及案16120）和其子（案16122）。(截圖自指揮中心記者會)

17:55更新

16:43首發

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）台灣今日新增6例COVID-19確定病例，其中包含2名長榮前艙機組員（案16119及案16120）和確診機師的兒子（案16122），指揮中心和桃園市長鄭文燦皆坦言，2名機師感染Delta變異株的機率相當大，不過目前還在等基因定序才能確定結果。

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今天新增的4例境外移入中，有2名為長榮確診前艙機組員（案16119、16120），赴澳洲執勤同機返台2天後採檢為陽性，正在匡列接觸者，目前已匡列75人居家隔離及進行PCR檢驗，其中已採檢54人，2人陰性，1人陽性（案16122），51人檢驗中，另外還有21人待採。

突破性感染+2！長榮機師和其子確診　桃園北科附工停課　2703人PCR採檢　9/7再快篩

鄭文燦說，機師（案16119）4月16日及6月18日接種2劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，同班值勤機師（案16120）4月23日及6月21日也接種2劑AZ疫苗，可能互為感染源，且兩人皆為「突破性感染」。

指揮中心指揮官陳時中說，2名本土病例中，一例為案16122，為本國籍10多歲男性，就是長榮確診機師的兒子，8月30日自覺有疑似中暑症狀，9月1日喉嚨痛。

9月2日因家人（案16120）檢出COVID-19陽性，由衛生單位安排採檢，並於今日確診（Ct值11）；相關接觸者匡列中。

突破性感染+2！長榮機師和其子確診　桃園北科附工停課　2703人PCR採檢　9/7再快篩

由於案16122目前就讀國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校（桃園北科附工），陳時中說明該校的接觸者處置，同班同學及跨班上課的同學都須集中檢疫14天，當天曾進入「個案使用後的教室」使用者需要居家隔離14天，為求謹慎，這次個案同班同學家人也需要預防性集中檢疫。

鄭文燦表示，北科附工今天中午起全校停課到9月16日，預計17日復課，全校師生都須PCR採檢；今天下午正在執行全校採檢的工作，日間部、夜間部教師，加上外校的師生一共2703人，連同居檢隔離的人數是2845人，針對學生的確診事件必須採取高標準的防疫，特別是有「可能是（最早在印度發現的）Delta病毒」。

鄭文燦說，教育局已提供3000份居家快篩試劑給師生，除了做PCR檢測以外，「下週二（7日）還要再做一次快篩」，這個案子如果有第2個確診者，會再進行二採，希望用最快的速度、最嚴格的標準，來處理這次的長榮機師突破性感染事件。

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由於長榮近期出現3名接種AZ疫苗「突破性感染」的機師，且3人(案16066、案16119及案16120)都曾派飛美國芝加哥，陳時中表示，將回溯及召回過去14天（8月21日到9月3日）曾執飛美國芝加哥航線機組員檢疫及採檢等應變措施。

陳時中進一步說明，感染源釐清前，這家國籍航空公司執飛美國芝加哥航線機組員，入境都應到指定處所檢疫14天，且於入境日及檢疫期間3次篩檢。
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