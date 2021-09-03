延伸閱讀: 首批BNT疫苗9月2日早上7時到貨•最快9月中施打 中媒報導: 第二批約一周後啟運

台灣國產高端疫苗8/23日開打•桃園基隆新北6人接種後死亡 確切死因與關聯待釐清

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）據指揮中心統計，今天（9月3日) 上午加開23至28歲族群預約AZ疫苗，短短3小時已有33.9萬人預約成功；另因高端疫苗仍有餘裕，年滿20歲的民眾9月6日前可直接到醫療院所接種。

「COVID-19公費疫苗預約平台」網址:

近期有多個縣市先後發布公告指出，20歲以上民眾若想接種高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，可直接到醫院、診所施打，不用預約。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會 (14:11:36起) 證實此事，他說，由於高端疫苗已經開放所有年齡層施打，即便預留第2劑用量仍有餘裕，因此近期有衛生局提議多配送疫苗到醫院及診所，讓民眾不用預約也能直接施打，預計開放至9月6日。

莊人祥說，接種疫苗後，醫療院所會協助上傳資料到預防接種資料庫，疾管署都會隨時掌握接種名單，若接種後出現不舒服，也可回原本醫療院所就醫，評估是否為不良事件。

除此之外，第7輪阿斯特捷利康（AZ）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗今天增加開放23歲至28歲民眾預約，根據中央社報導，上午10時至下午1時共有33.9萬人預約成功，符合可預約人數65%，預計9月9日至12日開打。

台灣AZ疫苗加開23至28歲族群•至少已33萬人預約完成 指揮中心: 年滿20歲以上•高端9月6日前隨到隨打