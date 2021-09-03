彰顯世代傳承！蔣渭水台語漢詩吟唱賽複賽　4日移師雲林三秀園

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 今年適逢「台灣文化協會」成立100週年，由義美文教基金會主辦的第一屆「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」，評審自128位報名參賽的高職同學中選出30位進入複賽，明(4)天將在雲林百年庭園三秀園一決高下，主辦單位表示﹐舉辦漢詩吟唱賽旨在強化台語傳承、提升文學修養、推廣吟唱藝術。

義美文教基金會表示，三秀園坐落於雲林縣大埤鄉怡然村，為全台僅見保存完整之日治時期私家園邸，占地約一萬坪，是當地望族陸豐張氏私產。老園主張禎祥生前喜好詩文﹐留下一千多首台語漢詩作品。昔日雲嘉文人雅士聚集的三秀園﹐如今成為「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」複賽場地﹐格外彰顯世代傳承的意義。

9月4日複賽將選出前20名﹐參加10月2日在立法院舉辦的決賽。決賽第一名一位，可得20萬元獎學金、第二名兩位，各得10萬元、第三名三位，各得5萬元﹐入選佳作者也可獲1萬元獎學金。另外，複賽當天還安排一項別開生面的表演﹐由台語漢詩名師黃哲永的親授弟子傅恩弘、 徐大年 、李玉璽、林錦花等人﹐現場吟唱賴和、林獻堂、黃金川、張禎祥等台灣前賢的詩作﹐象徵文化薪火生生不息。

「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」複賽入圍者名單包括：李旻憲（宜蘭羅東高商）、李姿霆（嘉義竹崎高中）、吳若湄（北市大同高中）、林郁庭（宜蘭高商）、林俊義（彰化溪湖高中）、邱丞佑（宜蘭高商）、高鈺靜（台南護專）、游騰翔（桃園武陵高中）、許智禕（宜蘭高中）、陳宏岳（台中一中）、陳佳甯（台南護專）、陳尹瑩（宜蘭羅東高中）、陳苡禎（台南瀛海中學）、彭桓恩（新竹建功高中）、張永達（台北建國中學）、葉柏廷（台中華盛頓中學）、蔡姍珊（台北師大附中）、蔡郁婷（彰化田中高中）、詹佩瑄（彰化文興高中）、劉品儀（新北雙溪高中）、劉恩妤（台北南港高中）、賴孟潔（桃園中壢高商）、鄭巧筠（台北中山女中）、鄭惠屏（屏東屏榮高中）、鄭安妤（高市高雄中學）、簡嘉千（中市台中高工）、簡槐霆（宜蘭羅東高商）、簡妍玲（北市麗山高中）、蕭竑濬（彰化員林高中）、蕭宴煊（彰化達德商工）。

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