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【是家人啊】偷竊毛孩罪行重大 英國擬設「寵物綁架罪」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/03 16:20
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）對人類而言，毛小孩除了是寵物，更是家人。為了杜絕猖狂的竊盜行徑，英國擬將「寵物綁架」個別入罪，還給傷心欲絕的飼主，一個公道。

衛報報導，隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，許多特殊狗品種價格跟著水漲船高，甚至飆了四倍之多，而在合法繁殖業者減少供應的情況下，黑市崛起，給了不肖人士可乘之機，竊案也因而激增。

自2019至2020年，英國寵物竊案呈170%成長，卻僅不到1%案件的偷盜者得以受到法律制裁。目前英國竊盜法中，寵物並未與其他物件切割，未能反映失去愛犬、愛貓等飼主所承受的巨大傷痛。

有鑑於此，英國政府有意將寵物綁架單獨入罪，刑責與裁罰加重幅度尚未確定，但肯定能帶來嚇阻作用。此外，相關罪行也將考量毛孩在遭綁過程中所受到的身心傷害，將犬貓等寵物視為「有感知能力的個體」看待。

據報導，黑市需求暢旺的犬隻包括法國鬥牛犬、巴哥犬、可卡貴賓犬與拉不拉多貴賓狗等「時尚犬種」與特殊培育混種狗。狗偷兒會在富人地區的公園出沒，以零食誘惑狗兒，甚至在光天化日之下「搶劫」遛狗人士，或闖入動物旅館犯行，相當囂張。

一旦成功立法，罪名將適用於所有寵物竊盜，不過依據英國情況，約七成都是犬隻。
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英國
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毛孩

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