台灣9/3增2例本土、4例境外移入新冠肺炎　含2例長榮機師和其兒子

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為2例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心表示，今日新增2例本土病例中，案16121為本國籍50多歲女性，今(2021)年8月26日至9月1日期間因出現咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、味覺異常及喉嚨痛等症狀多次就醫，9月2日再次就醫並採檢，於今日確診(Ct值25)；已匡列接觸者1人，列居家隔離，其餘相關接觸者匡列中。案16122為本國籍10多歲男性，8月30日自覺有疑似中暑症狀，9月1日喉嚨痛，9月2日因家人(案16120)檢出COVID-19陽性，由衛生單位安排採檢，並於今日確診(Ct值11)；相關接觸者匡列中。



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月1日累計公布14,802位確診個案中，已有13,728人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。



指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於30多歲至50多歲，分別自美國(案16117、案16120)、泰國(案16118)及澳大利亞(案16119)入境，入境日介於8月31日至9月1日；值得注意的是，境外移入中有2例為長榮航空機師(案16119、16120)，2人曾同班機自澳洲值勤返台。





指揮中心統計，截至目前國內累計2,756,726例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,739,013例排除)，其中16,012例確診，分別為1,428例境外移入，14,531例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。