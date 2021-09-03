Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【震撼彈!】上台僅一年•日本首相菅義偉擬辭職：防疫與參選黨魁需莫大能量•只能二選一

菅義偉3日上午出席自民黨高層會議時，突然宣布不參加黨總裁(主席) 選舉。自民黨是日本國會第一大黨，黨總裁即首相，這意味菅義偉總裁任期月底屆滿時，他將辭去首相職務。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/09/03 14:11
日本現任首相菅義偉 (美聯社) 

日本現任首相菅義偉 (美聯社) 

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本執政黨自由民主黨總裁（主席）、首相菅義偉3日上午在黨高層會議上說，他不會參選本月自民黨總裁選舉。下午他對媒體表示，防疫工作與參選黨總裁需莫大的能量，他無法兼顧。

菅義偉 (Yoshihide Suga) 上午出席自民黨高層會議時突然宣布不參加黨總裁選舉。他在會上表示，要專心於防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）擴大的工作，所以不應該參加本月的總裁選舉。

菅義偉下午1時（台灣時間12時）許在首相官邸對媒體表示，當首相這一年來，以防疫工作為主，盡全力處理國家所面臨的諸多問題。自己原本預定出馬參選自民黨總裁，但考慮到如果要做好防疫工作及打選戰，實際上需要莫大的能量，兩者無法兼顧，只能二選一。

菅義偉說， 自己與民有約，要做好防疫工作，於是決定不出馬參選自民黨總裁。因為守護人民的性命與生活是自己身為首相的責任與義務。

自民黨總裁選舉預計17日公告、29日投開票。 去年9月就任黨總裁的菅義偉任期於9月30日屆滿。自民黨是日本國會第一大黨，黨總裁是首相，隨著他的黨總裁任期屆滿，屆時他將辭去首相職務。

中央社報導，菅義偉先前多次表示，參選自民黨總裁選舉是理所當然的，今天突然宣布不參選，震撼政壇。之前有媒體報導，菅義偉有意在本月6日調整自民黨高層的人事，但此事已取消。

日本共同社報導，菅義偉政府在新冠疫情對策方面遭輿論抨擊不夠完善，在下屆眾院選舉之前政府凝聚力下滑，菅義偉此舉或許是象徵對此承擔責任。

菅義偉在前首相安倍晉三任內任職官房長官長達約七年半，安倍因宿疾惡化宣佈辭職後，菅義偉於自民黨總裁選舉中獲勝，於去年9月16日就任第九十九代首相。

儘管每當新冠疫情蔓延，菅義偉都發佈緊急事態宣言或採取相關措施防止疫情蔓延，但其因應措施仍遭批評過於「被動」，導致內閣支持率下滑。東京奧運會和帕奥期間疫情也不斷蔓延，醫療供應體系十分緊張。
菅義偉
日本
首相
自民黨
總裁
黨魁
選舉
疫情
新冠

相關新聞

「流感疫苗施打撞期新冠疫苗」該怎辦？　指揮中心：間隔7天再打
「流感疫苗施打撞期新冠疫苗」該怎辦？　指揮中心：間隔7天再打
2021/09/02 18:24
日本莫德納疫苗再度發現黑色顆粒！廠商：目前認定無安全風險
日本莫德納疫苗再度發現黑色顆粒！廠商：目前認定無安全風險
2021/09/02 16:17
又有新變異株！Mu橫行全球　打疫苗也沒效　美國確診數世界之冠
又有新變異株！Mu橫行全球　打疫苗也沒效　美國確診數世界之冠
2021/09/02 15:43
不只降低重症率 研究：疫苗可防 「長新冠」
不只降低重症率 研究：疫苗可防 「長新冠」
2021/09/02 14:40
台灣9/2增5例新冠肺炎　1例本土及4例境外移入
台灣9/2增5例新冠肺炎　1例本土及4例境外移入
2021/09/02 14:08

更新時間 : 2021-09-03 15:05 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
最新！紐約史上最大暴雨水淹破紀錄 市長宣布進入緊急狀態
最新！紐約史上最大暴雨水淹破紀錄 市長宣布進入緊急狀態
【最新】BNT疫苗確定要來台灣　指揮中心宣布: 8/28下午2時起開放意願登記
【最新】BNT疫苗確定要來台灣　指揮中心宣布: 8/28下午2時起開放意願登記
【更新】台灣國防部提111年度預算與「110年中共軍力報告」：估共軍資通電作戰能力　擴及第一島鏈以西
【更新】台灣國防部提111年度預算與「110年中共軍力報告」：估共軍資通電作戰能力　擴及第一島鏈以西
【最新】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北6人接種後死亡　確切死因與關聯待釐清
【最新】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北6人接種後死亡　確切死因與關聯待釐清
【稍早直播畫面】台灣指揮中心: 首批BNT疫苗2日早上7時到貨•最快9月中施打　中媒報導: 第二批約一周後啟運
【稍早直播畫面】台灣指揮中心: 首批BNT疫苗2日早上7時到貨•最快9月中施打　中媒報導: 第二批約一周後啟運
台灣9/2增5例新冠肺炎　1例本土及4例境外移入
台灣9/2增5例新冠肺炎　1例本土及4例境外移入
【最新】北市確診者足跡跨6縣市•已接種2劑BNT疫苗　雙北2染疫者到過花蓮•雲山水、七星潭等景點清消
【最新】北市確診者足跡跨6縣市•已接種2劑BNT疫苗　雙北2染疫者到過花蓮•雲山水、七星潭等景點清消
【楊憲宏專欄】狼真的來了：美、中巨變已經山雨欲來
【楊憲宏專欄】狼真的來了：美、中巨變已經山雨欲來