【震撼彈!】上台僅一年•日本首相菅義偉擬辭職：防疫與參選黨魁需莫大能量•只能二選一

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本執政黨自由民主黨總裁（主席）、首相菅義偉3日上午在黨高層會議上說，他不會參選本月自民黨總裁選舉。下午他對媒體表示，防疫工作與參選黨總裁需莫大的能量，他無法兼顧。

菅義偉 (Yoshihide Suga) 上午出席自民黨高層會議時突然宣布不參加黨總裁選舉。他在會上表示，要專心於防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）擴大的工作，所以不應該參加本月的總裁選舉。

菅義偉下午1時（台灣時間12時）許在首相官邸對媒體表示，當首相這一年來，以防疫工作為主，盡全力處理國家所面臨的諸多問題。自己原本預定出馬參選自民黨總裁，但考慮到如果要做好防疫工作及打選戰，實際上需要莫大的能量，兩者無法兼顧，只能二選一。

菅義偉說， 自己與民有約，要做好防疫工作，於是決定不出馬參選自民黨總裁。因為守護人民的性命與生活是自己身為首相的責任與義務。

自民黨總裁選舉預計17日公告、29日投開票。 去年9月就任黨總裁的菅義偉任期於9月30日屆滿。自民黨是日本國會第一大黨，黨總裁是首相，隨著他的黨總裁任期屆滿，屆時他將辭去首相職務。

中央社報導，菅義偉先前多次表示，參選自民黨總裁選舉是理所當然的，今天突然宣布不參選，震撼政壇。之前有媒體報導，菅義偉有意在本月6日調整自民黨高層的人事，但此事已取消。

日本共同社報導，菅義偉政府在新冠疫情對策方面遭輿論抨擊不夠完善，在下屆眾院選舉之前政府凝聚力下滑，菅義偉此舉或許是象徵對此承擔責任。

菅義偉在前首相安倍晉三任內任職官房長官長達約七年半，安倍因宿疾惡化宣佈辭職後，菅義偉於自民黨總裁選舉中獲勝，於去年9月16日就任第九十九代首相。

儘管每當新冠疫情蔓延，菅義偉都發佈緊急事態宣言或採取相關措施防止疫情蔓延，但其因應措施仍遭批評過於「被動」，導致內閣支持率下滑。東京奧運會和帕奥期間疫情也不斷蔓延，醫療供應體系十分緊張。