（更新）日本四度捐贈台灣疫苗！預估6萬劑9月中旬抵台

更新稿件時間 2021-09-03 13:50

首稿發布時間 2021-09-03 12:41

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本外相茂木敏充今（3）日上午於例行記者會中宣布，將增援泰國、越南及台灣AZ疫苗共計44萬劑，據外交部資訊，預估台灣將分得6萬劑AZ疫苗，該批疫苗將於九月上旬送抵台灣，這也是日本第四度向我國捐贈疫苗。

總統府發言人張惇涵表示，尤其當前國際疫情仍然嚴峻，國際疫苗供應狀況持續緊張，且在日本國內已開放民眾施打AZ疫苗之際，日本仍再次向台灣伸出援手，足以彰顯台日之間真朋友的情誼，可謂堅定不移，相信台灣人民也深受感動。

張惇涵表示，政府相關部門也將持續與日本政府密切聯繫，進行後續工作事宜，期望疫苗能及早運抵台灣，並依照中央流行疫情指揮中心之規劃，投入後續接種作業。

張惇涵說，深信台日能夠攜手合作，共渡疫情挑戰，台灣也將持續與日本深化合作夥伴關係，為區域的和平穩定與繁榮發展，共同貢獻良善力量。

首稿發布時間 2021-09-03 12:41

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本外相茂木敏充今（3）日上午於例行記者會中宣布，將增援泰國、越南及台灣AZ疫苗共計44萬劑，並於九月上旬送抵台灣，這也是日本第四度向我國捐贈疫苗。

茂木指出，本次贈與是考慮當地疫情、醫療體制、疫苗取得、當地日本人的狀況等綜合評估所做出的決定，當地的日本人目前也能在該地施打疫苗，希望透過這次贈與，提供該地日本人與當地民眾施打。

日本於6月4日首次捐贈向台灣124萬劑，7月8日與15日分別追加113萬劑與97萬劑，如今第四批疫苗據外交部資訊推估約為6萬劑，總捐贈數上340萬疫苗。

外交部對於日本高居全球各國捐贈台灣之冠、雪中送炭的隆情厚誼再度表達由衷感謝之意。外交部指出，當前國際疫苗供需嚴重失衡，日本自身在面臨嚴峻疫情之際，仍多次慷慨即時馳援，台日間心手相連與患難見真情的溫暖情誼，讓我國人深受感動，更彰顯出台日彌足珍貴的特殊友好關係。

外交部也表示，我國政府也將與日方共同合作研議協助有意接種AZ疫苗的在台日籍人士，配合我國相關防疫措施，擴大疫苗施打普及率，確保維護自己、家人、朋友以及全體社會的共同健康。