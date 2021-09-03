德州「6週禁墮胎法」上路 拜登抨擊：將造成違憲混亂

拜登對於女性墮胎權表示支持，認為德州「心跳法」可能造成憲法解釋上的混亂。（圖/台灣英文新聞） 拜登對於女性墮胎權表示支持，認為德州「心跳法」可能造成憲法解釋上的混亂。（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國德州5月簽署「禁止女人懷孕6週後墮胎」的「心跳法」於1日上路，總統拜登對此相當不滿，強調這將導致違憲解釋上的混亂，也警告這象徵自封的執法者將被賦予作出毀滅性影響的權利，像是槍枝所有權等。

德州通過的「心跳法」禁止婦女在懷胎6週後將胎兒墮掉，然而許多女性在那麼短的時間內根本無法察覺懷有身孕，加上考量到墮胎自由權，讓這項規定造成各界大力反彈，然而當墮胎權益組織向聯邦最高法院請求幫助，法院卻未採取緊急阻擋行動，該法順理成章於本週一上路。

令許多人更加不滿的是，德州這項法規更將一般民眾納入「檢舉系統」，也就是若人們發現有女性在6週後墮胎，可以對其提出告訴，甚至連協助墮胎的醫療機構都可以一併舉發，檢舉並勝訴者將至少可以拿到1萬美元（約台幣28萬元）。

根據美國之音(Voice of America)，美國總統拜登領導的政府將致力於保護1973年使全美墮胎合法化的「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）所賦予的墮胎權利。

拜登對於女性墮胎權表示支持，他認為女性最私密且個人的健康決定不應該被陌生人所左右。他更擔心這項法律會妨礙女性獲得所需的健康服務，尤其是對有色人種和低收入民眾社區而言。

因此，拜登對於該法上路表示抨擊，他警告這將引發違憲解釋上的混亂，這也代表自封的執法者將被賦予作出毀滅性影響的權利。其他民權倡導者也認為，如果這個概念被延伸，或是被其他州採用到其他有爭議的權利上，如同槍枝所有權等，可能造成不良的後果。