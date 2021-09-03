〈時評〉防疫扯後腿鬧劇何時休？

五月中旬突然掀起武漢肺炎疫情驚濤駭浪的台灣，一百天後，每日新增確診數已然控制在個位數，新增死亡數不是＋0就是＋1或＋2、＋3；這和離台灣十萬八千里的美、英、法、德，以及亞洲芳鄰日、馬、越、菲、印尼、南韓，每天新增確診少者上千、多者數萬乃至數十萬，每天新增死亡數除了南韓是個位數、其餘由兩位數到四位數不等的現狀相比，有點良心、懂得感恩的國人，對交出這麼漂亮防疫成績單的陳時中團隊，沒有道理不給予掌聲，也沒有道理不繼續給予信任並配合渠等後續端給國人的防疫套餐！

回頭看看，當初興致勃勃想引進中國製疫苗、喊「給我疫苗，其餘免談」的，包藏「給我中國疫苗，其餘免談」的初心其實是不言而喻的！此所以，對日本捐贈、台灣最早到手的AZ疫苗，因希望幻滅而恨得牙癢癢的這些人，是極盡詆毀、抵制之能事的；緊接著，在美國出手捐贈莫德納疫苗後，這些人知道大勢已去，只好退而其次，將關愛的眼神轉到台積電、郭台銘、慈濟捐贈（中國上海復星擁有銷售權）的BNT；當然，對後來端上檯面的國產高端疫苗，則拳打腳踢者有之、向法院聲請停止高端EUA遭駁回者有之，真是一副欲凌遲至死而後快模樣！

只是，笨蛋，疫苗是醫學，不是政治！疫情還看不到盡頭！疫苗當前，除了打與不打，難道還有第三個選擇？拒打，那當然沒話說：要打，如果沒得選，除了捲起衣袖還能怎樣？有得選，誰都知道要選安全性高、效力大的，但是，那樣的疫苗買不買得到？時間上來不來得及？數量夠不夠？恐怕誰都無法肯定！倒是有一點可以肯定，數字告訴我們：打AZ、BNT、莫德納、嬌生都免不了有風險，因為，沒有致死率是0的！

國內打AZ、莫德納、高端的疑似不良反應發生率與死亡率，至8月26日分別是0.0743%與0.0084%，0.0294%與0.0034%，0.0077%與0.0011%。另外，根據英國數據統計，打BNT疫苗死亡率是0.00175%，數字有比高端高明嗎？

至於世衛計畫9月底配送中國科興、國藥疫苗各5千萬劑給非洲和亞洲為主國家，南非以該等疫苗「不夠成熟」為由帶頭說不！先前已打過科興疫苗的泰國、印尼、柬埔寨，因為疫情不降反升，已宣布將改打AZ或莫德納；馬來西亞宣布現有供應打完後，將停打科興疫苗！

推銷中國製疫苗不遺餘力、猛扯陳時中團隊後腿者，顯然不是在主張拒打疫苗！在高端的不良反應發生率與死亡率，跟AZ、莫德納、BNT相比毫不遜色的客觀數據下，在台灣衝疫苗涵蓋率的今天，反對國人打高端者，已經不是安全考量，而是政治了。

（作者為新竹教育大學退休副教授）