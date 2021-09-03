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報復立陶宛！中國切斷立陶宛文化交流 台灣積極爭取藝文合作

台灣文化界主動接洽立陶宛文化單位，表達交流合作意願。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/03 11:51
中國不僅在政治、經濟層面打壓立陶宛，如今證實已全面中斷與該國文化交流作為報復。（圖／ picture alliance)

中國不僅在政治、經濟層面打壓立陶宛，如今證實已全面中斷與該國文化交流作為報復。（圖／ picture alliance)

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）立陶宛抗中友台立場鮮明引中國多重報復，不僅在政治、經濟層面對立陶宛進行打壓，如今更影響文化交流。中國全面暫停境內立陶宛相關藝文活動，並阻撓立國翻譯書籍的出版，反觀台灣則積極與立陶宛堅建立文化交流。

立陶宛國家廣播電視（LRT）報導，立陶宛駐中國大使館文化參贊伊萬納斯卡斯（Tomas Ivanauskas）1日受訪表示，有些立國的藝文單位在活動開始前兩週，才接獲中國合作方通知，因兩國關係緊張無法繼續合作。而早在今年5月起，立國在中國的藝文活動便接連遭取消或暫停，直到現在呈現完全停滯的局面。此外，立陶宛翻譯書籍在中國的出版也受阻撓，書號與許可的取得也困難重重。

伊萬納斯卡斯表示，「文化與政治脫鉤」的論述荒謬可笑，因綜觀歷史，文化向來與政治脫不了干係。然而兩國政治交惡乃至牽連層面甚廣，他始料未及並感到遺憾。

伊萬納斯卡斯也指出，今年對中共而言相當特殊，不僅適逢建黨百年，更將迎接明年冬奧。中國的合作方深諳此值敏感時刻，「一點火花都可能引發爆炸」，故多採靜觀其變態度。

相較於中、立雙方文化交流降溫，台灣的文化界則主動向立方伸出橄欖枝，有意加強雙方藝文交流，共同執行計畫，據悉目前相關討論仍在初步階段。伊萬納斯卡斯證實，立國的藝文單位已赴台灣參加藝術節登等相關交流，立陶宛的兒童繪本也在台灣出版。

立陶宛近年來抗中友台的立場日漸鮮明，自今（2021）年2月國會批准退出由中國引導的「17+1」中國－中東歐國家合作倡議，立陶宛便開始展現與台灣友好的立場。該國6月22日宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，爾後於7月兩國宣佈互設代表處，立陶宛更成歐洲首個允許我國以「台灣」之名營運代表處的國家。

立陶宛友台舉措引發中國強烈不滿，先以互撤駐地大使為報復，後又以中國國鐵旗下的「中鐵集裝箱」停駛八、九月每周一班直達立陶宛的鐵路貨運為經濟制裁進行要挾，更進一步暫停立國農畜產品進口中國的批准程序，單方面對雙邊農牧談判喊「卡」，並切斷對立國的原物料與零組件進口，企圖使立國回心轉意，重歸中國懷抱。
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