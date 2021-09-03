老年人睡眠不足　損害認知能力

【健康醫療網／編輯部整理】睡眠時間過少或過長對老年人產生不同的影響。在美國醫學會雜誌·神經病學上的一項研究表明，老年人的睡眠時間會影響他們的大腦健康。研究發現在晚年睡眠中斷很常見，睡眠問題與認知功能的變化有關，包括學習、思考、推理、解決問題、決策、記憶和注意力的心理能力。

睡眠過多過少 損害身體健康

根據《CNN》報導，睡眠時間過少或過長都會對老年人產生不同的影響。研究表明，睡眠時間過少或過長都會對老年人的大腦健康產生不同的影響。該研究的主要作者、博士後研究員喬·維納（Joe Winer）表示，研究中報告睡眠時間短的人，在研究中定義為6小時或更短，他們的β澱粉樣蛋白水平升高，顯示出提高患癡呆症的風險。報告定義的正常睡眠為每晚7到8個小時。

只要睡眠不足 損傷認知能力

睡眠不足的老年人在評估認知能力，包括定向、注意力、記憶力、語言和視覺空間技能的表現中度至顯著變差現象，有識別輕度癡呆現象。反之，睡眠過多的人，他們β澱粉樣蛋白水平雖未升高，如果超過9小時或更長時間者在數字符號替換測試中的得分略低於正常睡眠持時間的參與者。

保持健康睡眠 誘發抑鬱機會少

睡眠過少的人和睡眠過多的人都會提高更高的抑鬱症狀，因此在晚年保持健康的睡眠十分重要。維納補充說，研究結果表明，睡眠時間過短和過長很可能涉及不同的潛在疾病過程。而澱粉樣蛋白-β是阿茲海默症協會進展中最早可檢測的標誌物之一。

根據阿茲海默症協會，當某人患有阿茲海默症時，該人檢索、處理和存儲信息的腦細胞會退化並死亡。表明蛋白質的積累可能會破壞腦細胞之間的交流。英國阿茲海默症研究中心的通訊主管勞拉·菲普斯（Laura Phipps）說，先前研究表明，睡眠可能有助於限制大腦中澱粉樣蛋白的產生，雖然他沒有參與這項研究。他補充，澱粉樣蛋白β可以在阿茲海默症明顯出現的多年前就開始積累，這使得在研究睡眠和阿茲海默症風險很難區分兩者因果關係，特別是如果只查看一個時間點的數據。

目前，研究人員仍在努力了解睡眠與長期認知健康之間的複雜關係，但高質量的睡眠對健康等方面都很重要，對老年人的健康來說，飲食和運動也同等重要。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51199

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