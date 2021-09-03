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疫情降級了，體重卻降不下　腰腹多一圈重災戶激增

By 健康醫療網／記者林怡亭報導, 健康醫療網
2021/09/03 09:00
疫情降級了，體重卻降不下　腰腹多一圈重災戶激增

疫情降級了，體重卻降不下　腰腹多一圈重災戶激增

【健康醫療網／記者林怡亭報導】疫情降級　飆升後的體重卻降不下？

COVID19疫情打亂大家的生活步調，防疫長時間不出門及居家辦公，壓力與環境因素，吃東西成為多數人居家的最佳嗜好，也因此研究顯示46%以上民眾疫情期間多吃少動，體重升高比以往累積快速，腰、腹、臀更悄悄大了一圈。便有診所提供各項減重法寶來幫助民眾控制體態。

疫情降級了，體重卻降不下　腰腹多一圈重災戶激增

智慧管理身形　腸泌素筆型針劑

市面上出現筆型針劑，其注射液類似人體腸道賀爾蒙-GLP-1，可影響進食後釋放腸泌素，延緩胃部排空。大腦因此接收飽足感訊息，透過腦內進而抑制食慾、增加飽足感，達到減少熱量攝取進而減重。

疫情降級了，體重卻降不下　腰腹多一圈重災戶激增

適合 1.愛吃卻忌不了口

2.體重過重

3.體脂異常、代謝差、有三高者

4.生活忙碌沒空運動者

5.試過各種減重方式但成效不佳者。

局部肥胖雙機減脂　告別腰腹贅肉

身形沒有改變，但在腰腹明顯有多一圈肉，大腿與臀也大上一吋，張安慧醫師建議可以搭配使用雕塑局位的儀器，調整身形可以更緊實有線條。

疫情降級了，體重卻降不下　腰腹多一圈重災戶激增

體重管理法寶1：超音波聚焦減脂，醫療級超音波傳送熱能溫度65~100℃到皮下脂肪，將治療區域的脂肪細胞破壞成為碎片隨淋巴及血液循環代謝排出體外。擁有治療探頭5℃冷卻技術，在破壞皮下脂肪細胞同時避免表面皮膚受到熱傷害。

體重管理法寶2：冷凍減脂，透過負壓吸力探頭，傳送低溫至脂肪組織，利用低溫誘發脂肪細胞自然凋亡，隨新陳代謝排出體外，壞死的脂肪離開身體，是以「脂肪數」減少達到脂肪厚度降低與減肥的效果，並且降低復胖率。

冷凍減脂機，過程舒適，療程時間約30分鐘一次，非侵入式療程，讓許多局部肥胖的民眾趨之若鶩，選擇與超音波聚焦減脂搭配，局部瘦身，體態雕塑達到雙機進擊相乘的效果

疫情降級了，體重卻降不下　腰腹多一圈重災戶激增

▲沈耿仲醫師操作冷凍減脂

效果時間因人而異，大約結束療程8-12周會顯現，每個人體質與期待不同，需要由醫師專業諮詢評估，張安慧醫師提醒，想要維持身材還得注重生活作息、飲食習慣，適當的搭配運動增加代謝功能，健康的生活型態才能保有理想的窈窕曲線。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51222
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更新時間 : 2021-09-03 16:36 GMT+08:00

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