台灣女子蘇家瑩（右）與克羅埃西亞夫婿席格孟特（左）2日上午在梵蒂岡城內的聖安娜教堂舉辦婚禮。（駐教廷大使館提供）中央社 台灣女子蘇家瑩（右）與克羅埃西亞夫婿席格孟特（左）2日上午在梵蒂岡城內的聖安娜教堂舉辦婚禮。（駐教廷大使館提供）中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）這堪稱疫情下難得的浪漫佳話！台灣女子蘇家瑩昨(2日) 排除萬難在梵蒂岡辦婚禮，嫁給克羅埃西亞男子席格孟特。得知新娘親友因疫情不克參加，駐教廷大使李世明自願出席當女方家長代表，讓蘇家瑩感動落淚。

台灣女子蘇家瑩（著白紗者）在新型冠狀病毒疫情下，獨自飛到梵蒂岡與克羅埃西亞籍夫婿完婚，駐教廷大使李世明（左）2日出席當女方家人代表，暖心舉動讓新娘感動落淚。（駐教廷大使館提供）中央社

蘇家瑩昨上午披上白紗，與丈夫席格孟特（Ivan Sigmund）在梵蒂岡城內的聖安娜教堂（Chiesa di Sant'Anna dei Palafrenieri）完婚(如上圖) 。

談起這段奇妙的千里姻緣，蘇家瑩說，她自輔仁大學日文系畢業，一直從事日語口譯工作，日語比英語好，從沒想過自己會嫁到這麼遙遠的歐洲國家。她與席格孟特結識，是因兩人都是虔誠的天主教徒，在台北天主教會參加同一個祈禱團體，彼此逐漸產生好感。

蘇家瑩說，席格孟特在台灣學習中文一年後回國，碰到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，兩人只能相隔兩地，但距離反而讓兩人愛情升溫，決定廝守終生，當男方在克羅埃西亞準備結婚登記時，承辦人員因沒辦過非邦交國文件，建議兩人何不乾脆到梵蒂岡辦婚禮，再把資料帶回來登記，讓兩人決定試著申請看看。

中央社引述蘇家瑩說，她沒聽說過台灣人在梵蒂岡結婚，在網路上也查不到相關資料，只好寫電子郵件（Email）到中華民國駐教廷大使館詢問，沒想到不久就接到大使館秘書的越洋電話協助，使她嚇了一大跳。

她笑稱，她還記得接到駐教廷大使館電話時，她正在超級市場買菜，第一個念頭就是「這種強大的辦事效率果然超有台灣風格！」

李世明率多位館員到教堂觀禮，充當蘇家瑩「娘家」應援團的暖心舉動，也讓蘇家瑩偷哭了好幾次。蘇家瑩說，疫情下出國完婚，她自己也提心吊膽、一切從簡，只帶著兩個皮箱上飛機，原本想穿著白紗搭地鐵或計程車去教堂就好，沒想到有使館人員慷慨出借車子給她當禮車，台灣的熱情友善，讓她克羅埃西亞的家人都嘖嘖稱奇。

駐教廷使館昨晚也準備了幾份台灣便當、珍珠奶茶與結婚蛋糕，幫蘇家瑩與克羅埃西亞的家人辦簡單慶祝喜宴（下圖) 。

李世明說，這是梵蒂岡首度有「台灣與克羅埃西亞聯姻」的婚禮，他認為駐外館處本來就像國人的娘家，是國人在海外的依靠，看到男方有龐大親友團相隨，蘇家瑩卻因疫情獨自出席，駐教廷大使館懷著「台灣嫁女兒」的祝福心情盡力幫忙，希望國人在海外能感受到家鄉的溫暖。

台灣新娘與克羅埃西亞新郎•在梵蒂岡完婚 駐教廷大使李世明率館員充當「娘家」代表

慶祝梵蒂岡首例台灣人與克羅埃西亞人聯姻，駐教廷大使館昨晚準備台式便當、珍珠奶茶替新人慶祝。（駐教廷大使館提供）中央社