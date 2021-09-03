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【有如鄭州翻版】紐約地鐵、住屋大泡水 至少44人死亡

紐約百年歷史地鐵、馬路、火車，甚至機場與停擺的飛機都遭大水吞噬，損失恐怕難以估計。未來因極端氣候影響，恐怕有更多類似的災難。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/03 11:42
颶風艾達導致美國紐約及周邊地區大淹水，馬路、地鐵全被淹沒，有如中國鄭州水災翻版。（圖/路透社）

颶風艾達導致美國紐約及周邊地區大淹水，馬路、地鐵全被淹沒，有如中國鄭州水災翻版。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）颶風艾達日前橫掃美國東半部，一夕之間釀成嚴重水災，紐約地鐵、公園、住屋及機場幾乎都泡在水中，汽車也接近滅頂，紐約市長已發布緊急狀態，目前為止有44人喪生。

這場破紀錄的暴雨及水災範圍殃及紐約、紐澤西、賓州和康州，當地居民正忙著處理被淹沒的地下室、損壞的屋頂，以及壞掉的電力設備。在這場淹水災難中，有44人喪生，其中至少13人住在紐約市區，其餘則是住在周邊地區。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）於週三（1日）晚間立即宣布進入緊急狀態，所有非急迫性的交通工具都不能在街上行駛，人們也必須待在家中，不得出門。然而根據警方，在紐約市的死亡名單中，有3名死者因來不及逃出家中地下室而喪命，另外4名亦是在家中遭淹死斃命。

紐約地鐵的狀況更如同上個月在中國鄭州發生洪水的翻版，從Twitter上可看到民眾上傳怵目驚心的畫面——滿溢的水從地鐵天花板噴出，甚至連走道地板也被水沖開，噴發的水如噴泉般湧入這個已有百年歷史的地鐵系統。馬路、火車，甚至機場與停擺的飛機都遭大水吞噬，損失恐怕難以估計。

這次的大淹水是肇因於威力強大的颶風艾達（Hurricane Ida），自8月底，艾達就直搗美國南部路易斯安那州，釀成美國東北部嚴重災害。紐約官員認為這次的淹水肇因於短時間內的大量降雨，而不是可預測的每日總降雨量。

聯合國的世界氣象組織最近的一份報告顯示，在過去 50 年中，由氣候變化引發的洪水和熱浪等災害的數量增加了五倍。紐約新上任的州長凱西 (Kathy Hochul) 也表示，由於極端氣候等變化，這將會是人類必須經常處理的事情。

【有如鄭州翻版】紐約地鐵、住屋大泡水 至少44人死亡

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2021/08/09 11:41

更新時間 : 2021-09-03 12:11 GMT+08:00

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