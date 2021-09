【有如鄭州翻版】紐約地鐵、住屋大泡水 至少44人死亡

(台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導)颶風艾達日前橫掃美國東半部,一夕之間釀成嚴重水災,紐約地鐵、公園、住屋及機場幾乎都泡在水中,汽車也接近滅頂,紐約市長已發布緊急狀態,目前為止有44人喪生。

這場破紀錄的暴雨及水災範圍殃及紐約、紐澤西、賓州和康州,當地居民正忙著處理被淹沒的地下室、損壞的屋頂,以及壞掉的電力設備。在這場淹水災難中,有44人喪生,其中至少13人住在紐約市區,其餘則是住在周邊地區。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)於週三(1日)晚間立即宣布進入緊急狀態,所有非急迫性的交通工具都不能在街上行駛,人們也必須待在家中,不得出門。然而根據警方,在紐約市的死亡名單中,有3名死者因來不及逃出家中地下室而喪命,另外4名亦是在家中遭淹死斃命。

紐約地鐵的狀況更如同上個月在中國鄭州發生洪水的翻版,從Twitter上可看到民眾上傳怵目驚心的畫面——滿溢的水從地鐵天花板噴出,甚至連走道地板也被水沖開,噴發的水如噴泉般湧入這個已有百年歷史的地鐵系統。馬路、火車,甚至機場與停擺的飛機都遭大水吞噬,損失恐怕難以估計。

這次的大淹水是肇因於威力強大的颶風艾達(Hurricane Ida),自8月底,艾達就直搗美國南部路易斯安那州,釀成美國東北部嚴重災害。紐約官員認為這次的淹水肇因於短時間內的大量降雨,而不是可預測的每日總降雨量。

聯合國的世界氣象組織最近的一份報告顯示,在過去 50 年中,由氣候變化引發的洪水和熱浪等災害的數量增加了五倍。紐約新上任的州長凱西 (Kathy Hochul) 也表示,由於極端氣候等變化,這將會是人類必須經常處理的事情。

Remnants of Ida brought torrential flooding to New York City Wednesday night and sent water gushing into a subway station on 28th Street and Seventh Avenue in Manhattan. https://t.co/DNX2cQElqT pic.twitter.com/BK8lceGN48