美眾院通過年度國防授權法 提升台灣自衛能力

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）美國眾議院軍事委員會2（日）以57票贊成、2票反對的壓倒性姿態通過2022財政年度國防授權法案。美國國會支持加強台美軍事合作，提升台灣自我防衛能力，並譴責對台文攻武嚇行為，違背和平解決台灣未來的期待。

眾院軍委會台北時間1日晚間10時起對「2022財政年度國防授權法案」（FY 2022 NDAA）進行審議與表決，歷經16小時的繁冗討論與大量修訂，在2日以57票贊成、2票反對通過眾院版的國防授權法案。因修訂案高達數百項，最終版本將擇日公布，與台灣攸關的內容列在該法案第1242條。

據草案中的國會意見，依據台灣關係法規定，應協助台灣維持抵制任何可能危及台灣人民安全或社會、經濟制度的武力或其他形式脅迫的能力。

國會也呼籲美方與台灣進行實地訓練與軍事演習，確保包括國防官員在內的美台官員在戰略、政策與職能層級的交流，特別是強化國防規劃合作、提高美台軍事力量的互可操作性與加強台灣後備力量等。

至於參議院版的2022財政年度國防授權法，7月23日已由美國參議院軍事委員會過。其中對台措施主要分為三大部分：協助台灣提升防衛能力、確保美軍維持阻止共片面改變台灣現狀之能力以及探索國民民兵與台灣合作的可能性。法案也要求美國國防部長評估台灣不對稱防衛能力，並提出如何協助台灣提升相關能力的計畫。

法案在經過參眾兩院軍委會通過後，將送兩院全院表決。但由於參眾兩院通過版本不同，法案還需再經過兩院協商最後版本，並重新各自表決通過後，才送交美國總統拜登（Joe Biden）簽署後生效。