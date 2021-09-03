台灣「雙語國家發展中心」最快年底掛牌　教育部大專雙語計畫•南北共4校列標竿學校

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）行政院院會昨(2日) 通過「雙語國家發展中心設置條例草案」，國發會表示，將爭取列為立法院本會期優先法案，若順利通過，最快今年底雙語國家發展中心就可掛牌，將向教育、數位科技、NGO等領域攬才。

另一方面教育部2日也公布「大專校院學生雙語化學習計畫」第一期補助名單，台大、台師大、成功、中山等4校列為「重點培育學校」，另有41個重點培育學院分布於25所學校。

國發會及教育部統合協調各部會相關資源，積極推動2030雙語國家政策，以加速推動高等教育雙語化、均衡完善高中以下教育階段雙語化條件、數位學習、英檢量能擴充、提升公務人員英語力、成立行政法人（雙語國家發展中心）專責推動等6大推動主軸來推動政策。

對於為何要特別成立行政法人專責推動，國發會解釋，雙語國家1.0是由國發會責成各部會推動，各部會得自己發展公務英語環境，缺乏整合性策略；且政策執行第一線常涉及跨部會，若有行政法人在前線橫向協調，效率將大幅提升。

基於上述原因，國發會提報「雙語國家發展中心設置條例草案」，希望成立行政法人專責推動雙語國家策略，不僅可支持及提升部會力道，與民間機構合作，還能補足民間機構無法服務的區域。

國發會副主委施克和指出，行政法人的人事目前尚未定案，根據條例草案，執行長、副執行長得專任或機關人員兼任，公務體系、財團法人等都有可能。

施克和表示，行政法人會接受各機關委託，本身得具備政策規劃能量，且須與公共政策部門協調，因此行政法人決策層及管理層，如副執行長職位，可能由國發會、教育部推派代表或推薦人選。

至於行政法人的團隊組成，施克和說，國發會持續接觸教育現場、數位科技、非政府組織（NGO）等團體，及補教機構、出版社、語言推廣的新創等，希望延攬好的人才，因為雙語國家不只是推動公共政策，而是建構環境，並透過數位工具輔助教學，才會有生態系的效果。

施克和補充，除設置行政法人，英檢量能擴充同樣是主軸之一，檢定並非考試，只是能力確認，不應該有太高門檻，將朝增加地點、增加頻率及降低成本等方向努力。（編輯：康世人）1100902

行政院於今年起到2024年投入新台幣25億元前瞻計畫經費，協助大專校院逐步優化高教雙語環境，強化學生英語能力、推動全英語授課。教育部於110學年度核定補助經費計5億8748萬元，並分成「重點培育計畫」（學校型及學院型）及「普及提升計畫」兩個主軸。

其中重點培育計畫學校型共有18校爭取，經過審議小組審議後，共選出南北各2校，包括台灣大學、台灣師範大學、成功大學、中山大學。

重點培育學院部分，有台灣科技大學、清華大學等25校、41個學院通過，其中包括工程及應用科學領域11個學院，社會科學（含商管）領域22個學院，生物及醫農科學領域6個學院，人文及藝術領域2個學院。

教育部表示，預計2024年上述標竿大學和學院，須達到25-20-20目標，即至少25%大二生英語能力在聽、說、讀、寫都達到CEFR（歐洲共同語文參考架構）B2以上等級；全校至少20%大二、碩一生，當年所修學分中20%以上是全英語課程。

2030年則要達到50-50-50目標，即至少50%大二生英語能力達B2以上等級；全校至少50%大二、碩一生，當年所修學分中50%以上是全英語課程。

教育部另訂有「普及提升計畫」，共補助37校，包括24所大學校院及13所科技大學，目標是英語課採全英語教學，並鼓勵學生修讀全英語課程。

教育部表示，第一期計畫將於2年後依據考核結果進退場，目前未獲補助的學校可透過提升雙語環境建置提升其雙語能量與基礎，爭取於112學年度納入補助。完整名單請參考教育部網站。

教育部2日公布大專學生雙語化學習計畫重點培育學校名單，台大獲選成為標竿大學之一，校方表示，將規劃獎勵措施吸引師生投入，要讓學生的英語能力好上加好。

行政院於今年起到2024年投入新台幣25億元前瞻計畫經費，協助大專逐步優化高教雙語環境。教育部於110學年度核定補助經費5.8億元，今天公布「大專校院學生雙語化學習計畫」第一期補助名單，包括標竿大學和標竿學院，台灣大學、台灣師範大學、成功大學、中山大學等4校列為「重點培育學校」。

中央社引述教育部高等教育司科長宋雯倩表示，原本規劃是2所標竿大學、15個學院在2024年達到第一期設定目標，但各校報名踴躍，因此最後核定的數量比預期多（4校、41學院），經費也比原先預估增加。

宋雯倩不願透露各校各分得多少經費，只解釋有依據各校計畫書內容，並考量大學的規模大小核給經費；2年後會考核一次，可能會有學校進、退場。

台灣大學教務長丁詩同指出，台大將成立專責辦公室，提出學生英語學習程度提升計畫，並訂定相關補助和獎勵措施，鼓勵學生參加英語教學課程；也會增加各單位用英語溝通，促進國際生和本地生互動，讓英語交流更頻繁，營造更好的雙語環境。

為養成教師全英語授課能力，丁詩同指出，校方也會請外語教學中心協助，同時提供實質獎勵，吸引教師投入英語授課，並訓練全英語課程的教學助理，協助課程教學與課堂討論，未來也會新聘全英語授課的教師。

丁詩同提到，台大學生原本英語程度就好，希望透過雙語化學習計畫，讓學生的英語能力好上加好，而台大教師有75%是從歐美大學畢業，95%老師可用英語授課，加上台大國際生人數眾多，相信在推動雙語化學習上更有優勢。

台灣師範大學校長吳正己表示，台師大長期以國際化作為校務發展重要目標，師資培育學院更是台灣第一所提供國際文憑教師證照的師培機構，校內有多名全英語課程或雙語教育專家，在推動雙語化學習計畫上具有高度優勢。

師資方面，台師大在2017年即和英國文化協會合作辦理全英語教師培訓課程，強化專業授課能力；並規劃3階段執行英語授課計畫，從基礎英語學習課程、專業領域學術英語，跨接到各系所的全英語專業課程，循序漸進培養學生的英語學術素養。

台師大今年也將成立「雙語教育辦公室」，作為跨單位的全英語課程推動平台，並負責意見整合與策略擬定任務，統籌各單位執行並落實成效評估；另外也將設立「英文學術素養中心」，針對學生英語學術能力，提供全面諮詢服務，包含英文學術寫作、研究倫理訓練等。

台灣「雙語國家發展中心」最快年底掛牌 教育部大專雙語計畫•南北共4校列標竿學校