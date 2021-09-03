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【最後衝刺】台北市立動物園馬來貘命名投票 3日深夜截止～每個心情符號•代表不同名字

這次的提名共有5個，戰況相當激烈!

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/09/03 09:32
不同的心情符號, 代表不同的名字, 底下還註明了提名人~~大家千萬要慎重思考再投票啊! (台北市立動物園官方臉書) 

不同的心情符號, 代表不同的名字, 底下還註明了提名人~~大家千萬要慎重思考再投票啊! (台北市立動物園官方臉書) 

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北市立動物園馬來貘命名, 今(3日) 晚23:59截止～有興趣的大家, 快到官方臉書參加投票唷!

動物園官方臉書介紹, 這次的提名共有5個，戰況激烈
究竟哪個會成為 #貘法少女 的名字呢?
請大家一起詳閱上圖的命名跟解釋, (旁邊還註明了提名人)
看清楚後, 心情符號按下去就行了!

投票時間：
即日起 ~ 2021/09/03 23:59 (動物園是在8/31 po文的唷)
〔錯誤字元無法儲存〕投票方式：請到台北市立動物園官方臉書
-支持【莉芝】請按「讚」
-支持【貘花豆】請按「大心」
-支持【視網貘】請按「加油」
-支持【貘衣姬豆】請按「哈」
-支持【佛蒂貘】請按「哇」

(說明如上圖~動物園小編提醒大家~慎重投票~慎重投票~慎重投票)

動物園官方臉書是在 8/31 po文宣布: 貘法少女待命名~票選START!


在經過上週一番激烈的貼文轟炸後...
恭喜集讚數前三名
Cherng視網膜 Retina柯佳嬿 Alice Ko角逐成功
提名將納入萬眾矚目的票選選項

這次激烈的命名活動, 連大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大泌尿科都忍不住參加並留言說

作為一位泌尿科醫師，#實在不忍見到數百位男性國人聚集在動物園中此起彼落的高喊

#哇貘花豆～～」 （我沒辦法！）

（根據我的專業，我必須投給 #貘衣姬豆！我再一次！）【編按: 由藝人柯佳嬿提名】

#拍拍沒事 #盡力就好

眾所周知, 人氣網紅視網膜最討厭香菜, 這次為了讓他提名的3號名字中選, 許下毒誓說, 如果命名中選, 他就泡香菜澡吃香菜:

【最後衝刺】台北市立動物園馬來貘命名投票 3日深夜截止～每個心情符號•代表不同名字

【最後衝刺】台北市立動物園馬來貘命名投票 3日深夜截止～每個心情符號•代表不同名字
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