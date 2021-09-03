【最後衝刺】台北市立動物園馬來貘命名投票 3日深夜截止～每個心情符號•代表不同名字

不同的心情符號, 代表不同的名字, 底下還註明了提名人~~大家千萬要慎重思考再投票啊! (台北市立動物園官方臉書) 不同的心情符號, 代表不同的名字, 底下還註明了提名人~~大家千萬要慎重思考再投票啊! (台北市立動物園官方臉書)