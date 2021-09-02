霸氣迎中秋 台北凱達推超吸睛重量級外帶烤肉饗宴

迎接9月過中秋，團圓聚餐的重要時刻不能少的就是烤肉香，台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐廳獻上兩道氣勢磅礡的重量級外帶烤肉套餐-「巨無霸義式烤羊腿」與「超豪邁碳烤戰斧牛排」。重達3公斤的烤羊腿，肉質軟嫩微甜且炙骨香濃，六人份套餐只要2,980元，重達1.8公斤的戰斧牛排，肉質醇厚餘韻自帶甘甜，六人份套餐只要3,680元，讓中秋節不再是「烤」驗主婦們的廚藝，而是充滿視覺震撼的中秋饗宴！即日起預訂台北凱達的重量級外帶烤肉套餐，加碼六瓶啤酒再享6公里內免運送到家，動動手指頭就可將地表最強烤肉套餐熱騰騰送到家，讓整個9月都沈溺在烤肉香裡面吧！

百宴自助餐廳推出「巨無霸義式烤羊腿」，主廚將3公斤重的生羊腿以義式香料醃製後，用低溫烹調方式慢烤鎖住肉汁，肉質嚐起來鮮甜多汁而不羶，義式香料的香氣縈繞口鼻，值得一嚐！肥而不膩且含豐富膠質的整隻帶骨烤羊腿，可另搭配主廚獨家配方以濃稠肉汁秘製的蒜味醬，獨特迷人的好滋味，讓人一口接著一口、欲罷不能！嚴選美國Choice等級的「超豪邁碳烤戰斧牛排」，肉質厚實重達1.8公斤，主廚採直火烘烤方式料理，高溫火烤後不僅鎖住肉汁精華，也讓外層帶有微微的碳火焦香，切開後更是香氣四溢，淡粉色肉質鮮嫩多汁又帶點嚼勁，極致美味讓人魂牽夢縈。兩款重量級烤肉套餐均附繽紛碳烤食蔬，貼心讓您在大口吃肉的同時也能營養滿點！

今年中秋不用再生火烤肉的灰頭土臉，省下來的時間可以好好感受親朋好友的歡聚氛圍，輕鬆享受五星主廚的烤肉饗宴。台北凱達9月推出中秋限定的重量級烤肉套餐，一上桌不僅視覺超震撼，宴客也十分大方，更適合拍照打卡在社群上發一波讓人驚嘆的照片！「巨無霸義式烤羊腿」6人份套餐，每位只要497元，「超豪邁炭烤戰斧牛排」6人份套餐，每位只要614元，即可享受宅在家大口吃肉、大口喝酒的美好食光！