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「流感疫苗施打撞期新冠疫苗」該怎辦？　指揮中心：間隔7天再打

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/02 18:24
新冠疫苗施打撞期流感疫苗接種季節，兩種疫苗接種需間隔多久，引發關注（示意圖／Gettyimages）

新冠疫苗施打撞期流感疫苗接種季節，兩種疫苗接種需間隔多久，引發關注（示意圖／Gettyimages）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）首批BNT疫苗今（2）日早上抵台，最快9月中供12至17歲造冊校園集中接種，但緊接著10月又是施打流感疫苗的季節，兩種疫苗接種需間隔多久、出現不良反應該如何認定，引發關注。指揮中心發言人莊人祥說，根據專家會議，無論接種哪種疫苗，只要間隔7天即可，以分辨不良反應。

指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，先前衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家曾建議，應該接種兩劑COVID-19疫苗後再接種其他疫苗，但近期參考他國規定，已改為無論哪一種疫苗，只要間隔7天即可接種。

不過，萬一接種者出現不良反應，該如何認定是哪一支疫苗所引起？莊人祥說，為了避免疫苗交叉反應以及難以釐清不良反應的問題，才會訂定7天接種間隔，主要就是用來評估不良反應。

另外像孕婦、65歲以上長者都是公費接種對象，尚未施打第一劑新冠疫苗者，或是等不到第二劑的人，到底要不要打流感疫苗？疾管署署長周志浩表示，只要適合打，有輪到就打疫苗，可以先有保護力。

今年流感疫苗共採購632萬8250劑，為避免出現搶打潮而分配不均，指揮中心發言人莊人祥表示，今年流感公費疫苗將依對象分階段接種，優先提供醫事人員、65歲以上長者、機構醫療人員及機構對象； 其次是學齡前幼兒、孕婦、潛在疾病者，再來是國中小學生，最後再才是50至64歲一般民眾。
新冠疫苗
流感疫苗

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