前AIT處長司徒文「政大新鮮人」 通識課程教地緣政治與台灣發展

前美國在台協會（AIT）處長司徒文將於110學年起接任國立政治大學創新國際學院客座教授。（圖/中央社） 前美國在台協會（AIT）處長司徒文將於110學年起接任國立政治大學創新國際學院客座教授。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）前美國在台協會台北辦事處處長司徒文2012年卸任後曾於清華、陽明大學任教／職，新的學年，司徒文將進入政治大學授課，盼能透過自身豐富的外交經驗，將國際化的政治觀點帶給學生。

國立政治大學今（2日）表示，前美國在台協會台北辦事處處長司徒文（William A.Stanton）將於110學年起擔任創新國際學院客座教授，並開設通識課程，討論地緣政治與貿易交互的關係與影響，研討範圍也會觸及台灣面臨的挑戰及未來的可能。

司徒文則說明，由於自己是研究外交與國際政治的，考量到該教職與自身專業契合度高，盼能投身教育工作，向學生傳達更多元的觀點。

司徒文除曾任AIT台北辦事處長，此前也曾於美國駐韓國首爾大使館，以及美國駐澳洲坎培拉大使館擔任副館長，外交經驗豐富，政大校長郭明政更形容司徒文如同台積電，一樣是台灣的「護國神山」。

郭明政也表示，司徒文專長於亞洲研究與地緣政治，將為政大接下來規劃的「亞洲學分學位學程」提供更多合作機會與發展空間。

同時，校方期盼能組成國際亞洲研究聯盟，讓10個國家、15所大學相互交流，匯聚亞洲重要的人脈與資源，也希望未來擅長國際政治領域的司徒文能參與其中重要角色。