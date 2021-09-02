細心呵護貢寮鮑定期檢視生長狀況

貢寮鮑是來自新北市貢寮區的美味特產， 貢寮地區除了擁有貼近自然環境的潮間帶養殖池及良好水質等優質養 殖條件，還有一群經驗豐富的貢寮鮑養殖達人， 在達人們定期下海檢視生長狀況、清潔池底等細心的照顧下， 培育出來的貢寮鮑顆顆品質優良鮮嫩肥美。

貢寮鮑為底棲生物，喜歡躲藏在礁岩洞穴中，並以海藻為主要食物， 因此養殖達人們會將潮間帶養殖池中的隱蔽石堆成礁岩洞穴模樣， 配合潮汐換水的方式給予飼養的貢寮鮑最接近天然的成長環境， 同時投餵貢龍鬚菜和海帶等貢寮鮑最喜歡吃的海藻。

養殖達人張樹根為了讓貢寮鮑吃到乾淨的海藻， 會用乾淨海水清洗海藻至少二次，將海菜中夾帶的泥沙清洗掉， 避免這些泥沙沉積池底而影響貢寮鮑健康， 然後利用抽水泵將龍鬚菜及海帶均勻地灑到養殖池中， 確保海藻能均勻的噴灑到養殖池中， 讓每隻貢寮鮑都能夠充足的食物下健康成長，此外貢寮鮑養殖的過程 中，養殖達人們還需要時常下海檢視養殖池環境、 池底餌料剩餘量和貢寮鮑生長狀況，以作為養殖管理的依據， 同時還會利用抽水馬達抽吸移除池底沉積物防止底質惡化，並移除養 殖池內的海星、蟹類、章魚等貢寮鮑天敵， 使貢寮鮑能在良好的生活環境中快速成長， 也正是達人們的細心呵護及照料，才能成就品質優良的貢寮鮑。

漁業處表示，貢寮鮑仰賴貢寮鮑養殖達人們的細心照顧與呵護， 民眾才能在貢寮鮑產季期間品嘗到肥嫩美味的貢寮鮑。市府也會持續 進行未上市水產品抽驗並輔導貢寮鮑養殖漁民通過產銷履歷認證或使 用水產品生產追溯條碼，讓消費者能夠買到新鮮、安全、 可追溯的貢寮鮑，歡迎大家多支持在地安心優質的水產品。