九月好食祭　多重餐飲禮遇　自助餐不分時段每位599元PRIME ONE牛排館每千元可扣抵1,300元之消費

時序入秋，又到了闔家團圓的九月，台北花園大酒店各餐廳自2021年9月1日起至2021年9月30日止推出「九月好食祭」，奉上多重餐飲優惠。饗聚廚房於9/1回歸自助餐服務，午、晚餐與假日下午茶每位優惠價599元+10% (原價899元+10%)，多國美饌無限享用，用餐每位再加贈桌邊現切爐烤牛排一份；凡於PRIME ONE牛排館晚餐時段點用套餐，每1,000元可扣抵價值1,300元之消費，全時段套餐加價680元+10%則享波士頓龍蝦乙隻；凡於翠庭中餐廳江浙料理內用消費滿500元，結帳時即贈外帶主廚精選私房小菜一份，內用消費滿1,000元，憑發票再享冷凍外帶個人獨享包七折優惠；花比麵包坊則是消費每200元可扣抵價值260元之消費，另有外帶6吋蛋糕享有兩顆999元的限時優惠。九月限定禮遇，省荷包不省美味，快與親朋好友來趟星級味蕾之旅。

天成飯店集團為提供安心無虞的用餐環境，依照政府宣布之餐廳內用指引，全力配合防疫政策，落實量測體溫、手部消毒、實施實聯制、管制室內用餐人數、桌距保持1.5公尺、同桌者保持1.5米或使用隔板、服務人員全程配戴口罩及強化各項防疫措施。對於近日疫情趨緩，政府放寬內用規則，飯店遵守防疫規範下，祭出多項餐飲優惠，讓消費者在中秋團圓月盡情品味美食的同時，更可聰明消費享好康。

饗聚廚房：午、晚餐與假日下午茶，自助餐每位優惠價599元+10% (原價899+10%)；用餐每位加贈桌邊現切爐烤牛排一份

「饗聚廚房」以無國界料理為主題，匯集中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南…等數十款多國美饌，正式於9/1回歸自助餐服務，由服務人員在各區協助夾菜、控管取餐人流量，維護用餐品質與衛生安全，此次推出全新優惠，午、晚餐與假日下午茶享優惠價每套599元+10% (原價899元+10%)，用餐每位再加贈桌邊現切爐烤牛排一份，肉香四溢且鮮嫩多汁。久違感受自助餐的挑選樂趣，大快朵頤一番，吃得盡興又安心。

PRIME ONE牛排館：牛排盛宴，晚餐時段點用套餐，每1,000元可扣抵價值1,300元之消費；全時段套餐加價680元+10%享波士頓龍蝦乙隻

以在地食材融合New Cuisine，且獲米其林餐盤推薦的西區頂級牛排餐廳PRIME ONE 牛排館，無論乾式或濕式熟成盛宴，道道擄獲饕客芳心。此次推出三大優惠：晚餐時段點用套餐，每1,000元可扣抵價值1,300元之消費，千元現金放大超有感；全時段點用套餐加價680元+10%享波士頓龍蝦乙隻，鮮美海味令人驚艷；PRIME ONE經典組合--超人氣洋蔥麵包+香料麵包+濃郁黑蒜奶油，每日新鮮現作限量供應，外帶優惠價每組288元，在家也能回味招牌餐前開胃小食。以超值價格品嘗米其林餐盤推薦奢華料理，一飽口福。

翠庭：江浙料理，內用滿1,000元，憑發票享冷凍外帶個人獨享包七折優惠

匯聚東方山珍海味玉饌之美，精湛呈現江浙菜、港式小點及道地寧波老菜，殷勤服務、精緻美食成為怡然宴飲的最佳選擇。此次推出多種活動優惠，於餐廳內用消費滿500元，結帳時即贈外帶主廚精選私房小菜一份，貼心為下一餐加菜；消費滿1,000元，憑發票享冷凍外帶個人獨享包七折優惠(原價每份150元)，將宮保雞丁、沙茶牛肉、五更腸旺及醬爆豬肉…等星級美味帶回家。品味澎湃中式桌菜之餘，盡享團圓聚餐的溫馨感。

花比麵包坊：手作麵包，每200元可扣抵價值260元之消費；外帶6吋蛋糕兩個999元

花比麵包坊為天成飯店集團旗下獨立專門設立的麵包坊，由麵包坊主廚每日精心製作的各種手工甜點與麵包，隨時提供最新鮮美味的口感，多款台式及歐式麵包任君挑選。此次於九月推出多種優惠，消費每200元可扣抵價值260元之消費，多款麵包邀消費者來嘗鮮；外帶蛋糕6吋蛋糕享兩顆限時優惠價999元，甜食控不容錯過；憑2021禮韻中秋月餅消費發票，享麵包品項7折優惠，中秋贈禮同時續享好康。