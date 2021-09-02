侯友宜到銀髮俱樂部與長輩防疫動健康 宣布重陽禮金比中央振興券要早發放

新北市長侯友宜於2日上午， 至位於新莊中正路上社團法人中華培愛全人關懷協會銀髮俱樂部關心 長輩及防疫措施，96歲的楊賴省阿嬤對於重啟銀髮俱樂部， 可以參加活動課程，活絡筋骨、見見老朋友，相當開心! 侯友宜和長輩一起做防疫健康操，不時出現同手同腳， 惹得現場阿公阿嬤哈哈大笑。

侯友宜由社會局長張錦麗和新莊區長林煌源等人陪同， 抵達中華培愛全人關懷協會銀髮俱樂， 受到理事長周宏昌及所有長輩的歡迎， 侯友宜掏出悠遊卡靠卡做線上報到，同時依規定量測體溫、 噴消酒精等防疫措施。

「同學上課囉！」96歲的楊賴省阿嬤有據點「班長」的稱號， 一聲上課，長輩在動健康老師的帶領下，開始做防疫健康操， 侯友宜也跟著下場做，結果因常落拍引起阿嬤笑聲。 楊賴省阿嬤6年前因手腳無力，連門檻都跨不過， 天天來銀髮俱樂部運動，現在可以爬樓梯、行動自如。

侯友宜說，受疫情影響，他好久沒看到長輩了，在疫情穩定趨緩後， 銀髮俱樂部重新啟動，看到阿公阿嬤恢復運動，而且做得這麼好， 他覺得很欣慰。

侯友宜同時宣佈好消息，今年重陽禮金照常發放， 全市約64萬多的長輩有9成選擇匯款， 預計9月24日匯入長輩指定的帳戶；另1成選擇現金， 將從10月2日起，在各區發放。這項重陽禮金的致贈， 比中央的振興券還早發放。

侯友宜表示，65歲-79歲者每人1,500元、80歲- 89歲者2,000元、90歲-99歲者5,000元， 100歲以上的百歲人瑞則每位致贈2萬元， 目前全市有810位人瑞(全國4,420人)。 他轉頭作勢要贈給楊賴省阿嬤5千元，阿嬤也比出想接受的動作， 又引起一陣哈哈大笑。

侯友宜也趁機推銷新北市的加倍券，他說長輩在新北市消費， 會加倍贈送回饋，希望長輩多到新北市商圈、小吃店消費， 一起為疫後經濟復甦齊心努力。

社會局長張錦麗表示， 新北市銀髮俱樂部自8月24日起已有條件恢復服務， 為了讓長輩安心參與活動，訂定防疫管理指引。 像是參與者需完成第1劑疫苗接種， 尚未接種或接種第1劑未滿14日者， 須提供3日內抗原快篩或PCR陰性證明； 另外活動空間每人應有2.25平方公尺、以50人為上限， 採預約制及實聯制，避免肢體接觸、傳遞物品、共用器材， 共餐亦暫停辦理。

社會局長張錦麗表示，有關重陽禮金的發放資訊， 亦可上新北社會局臉書查詢 https://reurl.cc/2rxrkn。