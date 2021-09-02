1/4民眾手機有它！北富銀LINE好友破575萬 數位服務再創佳績

隨著行動服務深入日常生活，許多企業紛紛推出數位應用，希望搶佔用戶手機上的「屏佔率」。在金融業方面，台北富邦銀行觀察到國人對通訊軟體的高度需求，別出心裁以LINE官方帳號作為金融服務重要入口，與LINE結合推出多項創新應用，不僅讓官方帳號好友人數在短短2年內快速突破575萬，平均每4位民眾中就有1人手機加了北富銀好友，更憑藉此創新表現勇奪本屆LINE Converge「2020 最佳創新會員整合運用獎」，成為今年唯一獲獎的金融業，為台灣數位金融服務的推動再立典範。
北富銀表示，行動裝置日漸普及，數位應用百花齊放，但各種整合問題及大量行銷訊息也隨之而來，容易造成用戶使用上的困擾。本次北富銀能脫穎而出贏得LINE Converge大獎肯定，關鍵就在於秉持「從客戶角度出發」服務理念，以開放的態度提供創新技術及核心專業，與LINE等第三方夥伴深度合作打造更友善的使用體驗；同時，北富銀堅持為客戶做好把關，運用大數據分析為用戶篩選真正符合需求的個人化訊息，與客戶建立友善愉快的良性互動，也是獲獎的一大原因。
同時，北富銀的創新力也十分令人驚艷，包括信用卡一鍵調額、一鍵綁LINE Pay等諸多創新功能，皆由北富銀率先在LINE官方帳號上實現。北富銀也是全台第一家將信用卡申辦流程與「通知型訊息(PNP)」機制結合的銀行，當客戶信用卡核卡通過時，即可透過PNP機制串接在LINE及銀行端的個人資訊，同步完成北富銀官方帳號的好友綁定，無須繁瑣設定即可一站享有從開卡、消費通知到繳款等完整實用的信用卡服務，對提升用卡體驗大有助益。
今年6月起，北富銀進一步將PNP機制運用在ATM交易通知上，客戶使用本行ATM進行轉帳或提款交易時，只要點選LINE通知按鈕，就會收到PNP通知訊息快速完成好友綁定，未來在北富銀ATM的轉帳和提款交易，不分本行卡或他行卡，皆可透過北富銀LINE官方帳號收到通知，強化對帳戶安全的保障。
回歸服務本質，北富銀將持續運用數據發掘使用痛點，為客戶提供更多創新解決方案並優化服務體驗，同時與各界夥伴攜手合作完善數位生態圈，為大眾帶來更有感的新金融體驗！
北富銀勇奪本屆LINE Converge「2020 最佳創新會員整合運用獎」，成為今年唯一獲獎的金融業。(照片來源：富邦金控提供)