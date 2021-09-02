1/4民眾手機有它！北富銀LINE好友破575萬 數位服務再創佳績

隨著行動服務深入日常生活，許多企業紛紛推出數位應用， 希望搶佔用戶手機上的「屏佔率」。在金融業方面， 台北富邦銀行觀察到國人對通訊軟體的高度需求，別出心裁以LIN E官方帳號作為金融服務重要入口，與LINE結合推出多項創新應 用，不僅讓官方帳號好友人數在短短2年內快速突破575萬， 平均每4位民眾中就有1人手機加了北富銀好友， 更憑藉此創新表現勇奪本屆LINE Converge「2020 最佳創新會員整合運用獎」， 成為今年唯一獲獎的金融業，為台灣數位金融服務的推動再立典範。

北富銀表示，行動裝置日漸普及，數位應用百花齊放， 但各種整合問題及大量行銷訊息也隨之而來， 容易造成用戶使用上的困擾。本次北富銀能脫穎而出贏得LINE Converge大獎肯定，關鍵就在於秉持「從客戶角度出發」 服務理念，以開放的態度提供創新技術及核心專業，與LINE等第 三方夥伴深度合作打造更友善的使用體驗；同時， 北富銀堅持為客戶做好把關， 運用大數據分析為用戶篩選真正符合需求的個人化訊息， 與客戶建立友善愉快的良性互動，也是獲獎的一大原因。

同時，北富銀的創新力也十分令人驚艷，包括信用卡一鍵調額、 一鍵綁LINE Pay等諸多創新功能，皆由北富銀率先在LINE官方帳號上實現 。北富銀也是全台第一家將信用卡申辦流程與「通知型訊息( PNP)」機制結合的銀行，當客戶信用卡核卡通過時，即可透過P NP機制串接在LINE及銀行端的個人資訊， 同步完成北富銀官方帳號的好友綁定， 無須繁瑣設定即可一站享有從開卡、 消費通知到繳款等完整實用的信用卡服務， 對提升用卡體驗大有助益。

今年6月起，北富銀進一步將PNP機制運用在ATM交易通知上， 客戶使用本行ATM進行轉帳或提款交易時，只要點選LINE通知 按鈕，就會收到PNP通知訊息快速完成好友綁定，未來在北富銀A TM的轉帳和提款交易，不分本行卡或他行卡，皆可透過北富銀LI NE官方帳號收到通知，強化對帳戶安全的保障。

回歸服務本質，北富銀將持續運用數據發掘使用痛點， 為客戶提供更多創新解決方案並優化服務體驗， 同時與各界夥伴攜手合作完善數位生態圈， 為大眾帶來更有感的新金融體驗！

北富銀勇奪本屆LINE Converge「2020 最佳創新會員整合運用獎」，成為今年唯一獲獎的金融業。(照片來源：富邦金控提供)