優化授信品質.開創多元獲利 臺灣企銀營運穩健增長

臺灣企銀今(2)日舉行線上法人說明會，由張佑銘副總經理主持， 公布2021年第二季營運概況。

該行表示，林謙浩董事長上任後以「優化授信品質，開創多元獲利」 為核心策略，經營狀況改善情形已逐漸顯現， 第二季單季合併稅前淨利達新臺幣15.75億元，較第一季12. 98億元增加2.77億元，成長率21.34%，資產品質中， 逾期放款比率0.47%較第一季下降0.04%， 同時增提備抵呆帳加強風險承擔能力，備抵呆帳覆蓋率271. 15%較第一季增加32.66%。

該行會計處處長周玉娟指出，第二季雖受到疫情再起影響， 全國一下升到三級警戒，在營運及業務的推展上受到些許影響， 不過在全體同仁的努力下，第二季單季獲得了比前一季更好的成績， 該行也將持續專注於中小企業核心業務的發展， 並配合政府各項紓困貸款，協助有需求的中小企業獲取營運資金， 截至第二季放款平均餘額約12,222億元，較去年同期11, 483億元成長6.43%。

臺灣企銀分析，在台股熱絡及市場低利率的情形下，投資氛圍樂觀， 進而帶動以財富管理為主之第二隻翅膀逐漸茁壯， 財富管理淨手續費收入自5月開始逐月成長，並於7月單月創今年新 高，同時該行財務操作也繳出漂亮的成績單，2021年第二季財務 操作淨收益7.7億元較第一季5.71億元成長34.85%， 透過多面向的發展建構該行多元獲利基礎。

另一方面，受限疫情民眾減少外出，對金融數位服務的需求提升， 進而促使數位金融業務成長， 臺灣企銀於營運流程及業務創新等方面， 積極推動數位轉型並提升營運績效，2021年截至6月底網路銀行 交易量(含一般網銀、企業網銀、行動銀行及網路ATM)達450 萬筆，較去年同期成長15.66%， 目前也正規劃讓新戶於線上平台申請貸款， 並持續優化網銀客戶體驗，提升數位品牌形象。

臺灣企銀表示，今年股東常會辦理董事改選， 提高獨立董事席次至整體董事之三分之一， 以強化董事會職能及各功能性委員會之運作， 進而提升公司治理的品質與效能。該行亦積極辦理綠色採購、 各項綠能貸款及落實節能減碳等深獲各界肯定，連續8次入選「 臺灣永續指數」，未來也將持續接洽TCFD及SASB的簽署， 強化非財務資訊的揭露，全方位呈現該行永續發展績效， 並讓永續管理的成效回饋至財務指標，爭取投資人的認同。